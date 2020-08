La fortaleza de los nudos del bikini

Inmersa en la "ordenación" de mis cajones veraniegos, ya sabes, esos en los que guardas todos los elementos relacionados con el baño piscinero/playero tales como bañadores, camisolas, toallas, vestidos, shorts... Encontré un bikini que había sido mi favorito durante mucho tiempo, era de esos coloreados a lo "animal print", en tonos pardos y negros, con dos lazadas laterales para sujetar la parte inferior, en su momento me parecía una pasada así que decidí volverlo a poner en uso pero... el bikini no estaba por ponérmelo fácil. Las lazadas que sujetaban la parte inferior se habían convertido con el tiempo en auténticos nudos hechos a conciencia, vamos, como si fueran mini-balones de reglamento... ¿Sería posible? por momentos me entraban ganas de coger una tijera y cortar los dichosos lazos, así se habría acabado el problema en 1 minuto pero me temo que también me habría cargado el bikini... Decidí armarme de paciencia, dejar las prisas a un lado, acercar más los ojos al "foco problemático" (los nudos) como si me los fuese a poner a modo de gafas, ese acercamiento me permitió encontrar el punto flaco de aquel lío y luego empecé a alejarlo de mi cara para poder "operar" con perspectiva... Primero me dediqué a aflojar el conjunto del enredo con las uñas y una vez aflojado, volví a acercarme para escrutar por dónde debía empezar a tirar, si por aquí o por allá, pues los nudos parecían tan compactos (a pesar de haber sido aflojados) que no quedaba demasiado claro por donde meterle mano y si estirabas de donde no era, lo que hacías era fortalecer el nudo...