La fotito en el Quema

Estoy seguro de que a los auténticos rocieros no les preocupa la estampa del Quema para el recuerdo, porque el recuerdo ya lo tenemos. Estoy seguro de que a los verdaderos rocieros, los que saben que la Blanca Paloma es metáfora del Espíritu Santo al que aquí encarnamos en la figura de la Virgen, no les preocupa la foto del Quema con agüita, sino el fondo sin agua del Quema, y que están rezando desde ya para que el agua vuelva, no solo al Quema, sino a todos los ríos y embalses de nuestro país de los que depende la vida. «El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás«, dijo el Señor. Y esa agua no mana de ningún río de la tierra, sino de la lógica profunda que tiene todo el mensaje de amor en el cristianismo. Claro que también El Rocío, como cualquier otra manifestación mundana, tiene su poquito de frivolidad. Pero yo voy a quedarme con los rocieros auténticos, que saben más del campo que de los selfis.

He oído, como ustedes, que hay cierta preocupación por que llegue el día señalaíto de cruzar el Quema y las pobres criaturas se vean sin agua para bautizar a los nuevos rocieros. Evidentemente, el comentario tiene mal amarrada su frívola carga de desprestigio de una de nuestras manifestaciones culturales más queridas. La pretensión de reformar el decorado, visto como cartón piedra, para que la fotito sea posible proviene del mismo sector político que quiere vendernos que lo de legalizar los riegos ilegales en Doñana es por el bien de Doñana. O sea, por parte de esos especialistas en pintarnos lo blanco negro o viceversa, profesionales de esa capacidad trilera de la nueva política para hacer siempre lo que le interesa al mercado y quedar bien hasta con el Espíritu Santo.

Los rocieros que saben a lo que van, en cambio, tienen perfectamente asumido que el Camino no es ninguna performance, que el agua del Bautismo es agua del grifo y que ningún devoto de la Virgen necesita la del Quema y, por si fuera poco, también saben que la súplica que espera la Madre de Dios no se puede parecer a la de aquel fariseo que fue a lucirse al templo, sino a la de la mismísima Virgen cuando susurró: “Hijo, no tienen vino”, no preocupada por el licor, sino por la alegría en aquella Boda de Caná. Para aquel milagro, el mismísimo Cristo debió de dar una orden sencillísima: que llenaran de agua las tinajas. Como ahora estamos atravesando una sequía que nos hace recapacitar tanto, hasta para considerar una broma de malísimo gusto hablar de trasvases solo para una foto, no nos parece tan increíble que el agua se convirtiera en vino -pues Dios todo lo puede-, sino que hubiera agua para todas las tinajas.