LA GRAN EQUIVOCACIÓN

Hay que insistir, aunque existan políticos que no quieren escuchar, que el resultado de las elecciones no es otro que el que el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español lleguen a un acuerdo de legislatura. Este es consenso y este el camino.

Nos encontramos ante la negatividad a realizar un camino conjunto y a ignorar cualquier vía de consenso ¡Grave equivocación!

Los ciudadanos, la inmensa mayoría, estamos sorprendidos de que no sea posible que ambos partidos encuentren la fórmula idónea para seguir haciendo de España un gran país. Un país de encuentro y de dialogo que pueda atraer las inversiones necesarias con el fin de mantener un nivel de calidad optimo para quienes formamos parte del mismo.

España con su lengua común, el español, hablada por más de 500 millones de personas y creciendo cuenta con un nexo cultural que bien trabajado puede conducirnos a ser un puente imprescindible en el mundo iberoamericano.

Nos estamos cargando sin fundamento alguno la riqueza cultural que nació hace más de quinientos años. Estamos ciegos, sí ciegos de odio y de rencor generados interesadamente por políticos faltos de visión y llenos de ignorancia histórica.

Es sorprenderte ver como en los países hermanos del continente americano con los ataques existentes por parte de algunos políticos hacia las raíces de la cultura latina, sin embargo, sus gentes siguen viviendo de la tradición cultural que se empezó a fraguar hace cinco siglos. Mirando a México existen programas como por ejemplo en la televisión Once que llevan el título de “Noche Boleros son” o Noches de Bohemia y así por el resto de los países que forman parte del gran continente americano. Son estos programas los que mantienen un espíritu fraterno que nunca podrá romper el cariño y el afecto que existe entre todos los ciudadanos que formamos parte de una cultura similar y contamos con una lengua común, el español.

Lo que los políticos hacen es generar ficticiamente problemas de relación apoyados en mitos y en historias manipuladas, pero que se hallan totalmente alejados de las personas y de su día a día.

Hoy, nuestros políticos están inmersos en lo que se podría denominar la espiral de la autodestrucción de un país noble que, con la Constitución de 1978, que cumple 43 años, ha generado armonía y entendimiento. Un texto que nos ha aportado igualdad y progreso.

Ahora vivimos momentos muy convulsos y se trata de retocar por vías con dudosa legalidad, elementos fundamentales para satisfacer a una minoría y de esta manera obtener la regalía de la presidencia del Gobierno ¿Por qué no se tiene la valentía, de convocar un referéndum según está marcado en la Constitución?

Intercambiamos prebendas y favores ¿adónde queda la política? Sí, lo que se podría denominar la política noble y verdaderamente progresista... ¡Qué no nos confundan!

No nos dejemos engañar. Una minoría no puede marcar el ritmo de la gran base social de España que es la suma de los votos entre el PP y el PSOE. Otra cuestión es que uno de estos dos partidos haya decidido romper el consenso del 78 y esté desvirtuando la Constitución. Este camino no traerá progreso, al contrario, afianzará una desigualdad entre ciudadanos que, de momento, siguen formando parte de un país que se está amortizando poco a poco.

¡Gran Equivocación!

Como ciudadano español esta situación me entristece y me lleva a la zozobra existencial de que mi país quede roto sin que la gran mayoría hayamos votado la ruptura del mismo.

La única solución posible es inaugurar un periodo constituyente, esto supondría una gran madurez, por cuanto seríamos todos los españoles los que votaríamos en un referéndum qué país queremos. Es la única manera de reconducir el mercadeo político afincado en el clientelismo político.

Estamos muy cansados de la confrontación a la que nos están llevando las minorías y, con gran tristeza tengo que decir, que este PSOE ha comprado, y que dentro de poco tendrá que quitar la “E” de España. Tanto esfuerzo de tantos militantes socialistas que creyeron en una España libre e igual caerán por el precipicio del olvido. No obstante, el PP tampoco está limpio de pecado porque cuando ha tenido mayorías absolutas ha consentido comportamientos nacionalistas que bien sabía que no podrían terminar bien.

Hay que pedir al PSOE y al PP que tengan la valentía y el coraje de proponer un periodo constituyente en donde se revise la Constitución y salga un texto que votemos todos los españoles. Los españoles no queremos la confrontación permanente y llevamos casi cuatro años viviendo en una “lucha ficticia” que nos hace mucho daño. Se trata de un daño existencial que poco a poco va rompiendo elementos solidos de nuestro país que se encuentran recogidos en la Constitución del 78.

Dentro de unos días vamos a asistir a un cuadro más próximo a una imagen de ruptura que de unidad. El uso de las lenguas en el Congreso no está sustentando en la Constitución. Esta decisión reinterpretando el Reglamento del Congreso que, por supuesto, está sujeto al marco legal de la Constitución es la inauguración de algo que no nos llevará a la armonía ni la construcción de un país sereno y estable. Mientras estamos intentando acabar con la lengua común, el español, esta herramienta de comunicación se está convirtiendo en una lengua internacional que según la proyección existente hablarán más de 600 millones en pocos años. Hay que se ignorantes para marginar una lengua como el español en algunos territorios actuales de la nación española. En Estados Únidos hablan español unos 57 millones. En Brasil son más seis millones de personas que están estudiando español. En la página oficial del Ministerio de Educación se recoge lo siguiente: “El sistema educativo brasileño contempla en la Ley Nº 9.394 la enseñanza del español como segunda lengua preferencial, de oferta optativa, en el “Ensino Médio”. Dada la naturaleza federativa de Brasil, algunos estados, como Paraiba, Rio Grande do Sul y Rondônia, han desarrollado legislación propia para la obligatoriedad de la enseñanza de español en la enseñanza media. Otros estados están en proceso de elaboración de normas equivalentes. Dependiendo de estados y ciudades, se enseña también en las escuelas de “Ensino Fundamental”, tanto públicos como privados, ofrecen el español en sus planes de estudio.”

Miremos los tres primeros artículos de la Constitución en el Título Preliminar y en especial el artículo 3: “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.”

Artículo 1.

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3.

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Todavía estamos a tiempo de evitar la Gran Equivocación.

David López Royo

Sociólogo