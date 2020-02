¿La gran equivocación de Susana Díaz?

El pasado martes; durante el debate que tenían en marcha Susana Díaz y el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, durante el pleno del parlamento andaluz; la secretaria general del PSOE-A dijo: «Yo me equivoqué cuando defendí que este país tenía que tener un gobierno aunque fuera muy de derechas como el suyo, y acertó Pedro Sánchez». Susana Díaz repitió hasta tres veces que se equivocó y «acertó Pedro Sánchez». Es decir, reconocía, entre otras cosas (al menos eso parece) que metió la pata hasta el fondo y que, por eso, se perdió la presidencia de la Junta de Andalucía pasado un tiempo.

La pregunta casi obligada que uno se debe hacer es si es posible que esta mujer siga al frente del PSOE en Andalucía. Si es cierto que su metedura de pata hizo que la división en el seno de su partido provocó que unos se quedaran en casa el día de las elecciones autonómicas y otros cambiaran el voto, la señora Díaz debería dejar espacio a otros. Sin remedio y ya mismo.

Algunos dicen ver gran ironía en las palabras de Díaz. Yo no se la veo por ningún lado. A mí me parece un intento de mantenerse en el cargo. A veces, claudicar hace que el todopoderoso sea magnánimo. Y el giro de Díaz ante las políticas de un Sánchez que no muestra reparo alguno al pactar con indeseables a costa de continuar en la poltrona, no deja de ser inexplicable salvo si pensamos en una claudicación absoluta. Hace unos meses la señora Díaz presumía de moderación, de sentido de Estado, de altura de miras políticas y de un claro interés por el bien común de los españoles. Hoy, no. Eso es cosa del pasado y lo que hace Sánchez es lo más de lo más en política, lo que hace Sánchez es dialogar de verdad sin ceder en lo esencial y empatizando con el que tiene enfrente. Sánchez es el nuevo ídolo de Susana Díaz.

Ya veremos si continúa diciendo lo mismo si le apartan de la secretaría general del PSOE-A. Porque lo van a intentar y Sánchez mueve los hilos a su antojo. No faltan candidatos en Andalucía para sustituir a Díaz. Ni ganas de que ocurra ese cambio en sectores, cada vez más amplios, del partido. Los tiempos cambian y las personas también. Esto no será una crisis ni nada por el estilo. Será la evolución normal que exigen los acontecimientos. Uno no puede equivocarse gravemente (según él mismo) y seguir como si no pasara nada.

Si le sirve de algo, señora Díaz, creo que usted no se equivocó cuando pidió la abstención en la investidura de Mariano Rajoy. Era lo que tocaba. Es ahora cuando se están perdiendo las formas políticas, los modales parlamentarios, la vergüenza en todos los sentidos. Le pido que si tiene que dar un paso atrás obligada, por la razón que sea, no reniegue de algo que no fue un error ni mucho menos.