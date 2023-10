La gran humillación del socialismo español

Es muy difícil entender lo que está pasando alrededor de Pedro Sánchez. Ha enviado al número tres del PSOE al extranjero para pactar su investidura como presidente del Gobierno de España; en una nota de prensa del PSOE llaman president a Puigdemont que es un prófugo y un sinvergüenza que puso en peligro la unidad de España y la paz social en todo el país; y, por si fuera poco, les reciben con un enorme mural en la pared que conmemora el simulacro de referéndum que se produjo el 1-O. Sólo falta que se orinen sobre el socialismo español.

Los votantes del PSOE no pueden estar de acuerdo con todo esto. De hecho, no lo están. Otra cosa bien distinta es que la alternativa sea una amenaza clara para la igualdad, para la tolerancia y para el progreso de España. Pero los votantes socialistas ya empiezan a estar hasta las narices de humillaciones, de intereses más personales que otra cosa o de claudicaciones que colocan a muchos españoles en la estantería de segundones. Y es que los socialistas andaluces o gallegos también son, eso, socialistas. ¿Por qué la deuda autonómica de Cataluña es moneda de cambio para que Pedro Sánchez pueda ser presidente del Gobierno? ¿Es que podemos dejar que nos escupan en la cara sin protestar? Pedro Sánchez va a convertir a muchos españoles en pagadores de las deudas de los que quisieran dejarnos atrás. ¿Por qué se debe amnistiar a políticos lerdos y corruptos y no a los cacos que desvalijan la casa de otro ciudadano? Al fin y al cabo, unos y otros hacen lo mismo. Pero unos sirven para investir presidente a un sujeto que pasará a la historia con una etiqueta que él ahora no puede ni llegar a imaginar y los otros no sirven para nada en la calle.

Es un desastre lo que está ocurriendo. Es un desastre, sobre todo, para aquellos que votaron al PSOE en las últimas elecciones generales ya que el arrepentimiento de muchos es enorme. Colaborar en algo como esto que está pasando debe ser muy doloroso.

Y, mientras, los políticos viviendo a cuerpo de rey, gastando a espuertas y pensando en todo menos en el interés general de los españoles. Esto es lo que hay.