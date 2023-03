La gran mentira de la Inteligencia Artificial

Al menos es lo que es por el momento. Veo y leo, a menudo, noticias sobre IA (Inteligencia Artificial) y como se venden excelencias que no tiene, no dudo que en un futuro lo tenga pero, por el momento no llega el nivel de ciencia ficción que se vende.

Aquellos que abogan por la panacea de la IA aplicada a los diferentes terrenos de aplicación se notan, a leguas, que no han experimentado con ellas. Me he permitido, desde hace meses, ensayar y practicar con este tipo de elementos, programas, extensiones y aplicaciones, webs y demás servicios (en su mayoría de pago) y el resultado es poco alentador resultando más un “remediavagos” pasajero que algo con una utilidad inmediata.

Déjenme que les ponga un ejemplo: “La IA sustituirá a los periodistas”, titular sensacionalista tipo clickbait en el que se busca que el usuario pinche y entre en la noticia. Hay canales que usan mucho la IA, sobre todo de Deportes. ¿El resultado? Pésimo.

Si tiene la oportunidad de probar uno de estos servicios no es tan bonito como decir: “hazme un artículo de 1000 palabras sobre la Semana Santa de Sevilla” porque le saca 1000 palabras donde muchos fragmentos son copiados o donde se inventa o añade barbaridades.

Soy de los que confían en la creatividad del autor (al menos en la mía, hablando por mí mismo, otro no sé...) y quise hacer un experimento, Puse: “Fantasmas Bellas Artes en Sevilla”, un tema que domino a la perfección. El resultado fue tan tremendo como irreconocible. Lo primero es que me copiaba artículos míos, fragmentos de una proporción notable. Lo segundo es que se inventó una historia paralela que me dejó de piedra. Sin razón, sin esencia, sin veracidad.

En otros servicios el resultado es igual o más desalentador aún. Prueben ustedes mismos y juzguen. Si lo prueban para que les sugiera, por ejemplo, un titular pudiera servir en algunos casos pero en otros siempre está sujeto a retoque y revisión, por supuesto.

En materia de imágenes resulta sorprendente. Sugiriendo elementos que debe tener la fotografía que creo da como resultado “algo” que no tiene una calidad o una validez propia del trabajo que se quiere presentar. Sinceramente, si domina bien un programa de diseño, el consejo es que estruje un poco su cerebro y lo plasme en un trabajo original, será mejor, perderá menos el tiempo, aunque puede que le sirva para “coger ideas”.

Resulta especialmente útil, lo reconozco, en tareas de colorear imágenes en blanco y negro, ahí se ha mostrado muy efectivo y donde antes se invertían horas ahora se tarda, como mucho, un par de minutos.

Finalmente, algo muy gracioso, le preguntaba a un amigo policía el otro día si ellos aplicaban técnicas de IA y se reía: “Mira, el tema de envejecer a una persona ya lo hacíamos hace muchos años partiendo desde una imagen que se nos facilitaba sin tener que hablar de IA; en cuanto a comparativa de rostros pues siempre ha habido programas que ayudaban en ello pero sin el sensacionalismo absurdo de la IA, hay que tener los pies en la tierra y vender menos humo” aseveraba y para mí su palabra es ley.

En la actualidad, hoy, sigo experimentando y probando, tal vez, un día, estoy seguro que me sorprenda, pero hay que ser “cocinero antes que fraile” y saber de lo que se habla.

No se fíen de todo lo que les cuentan en torno a la IA y sus bondades pues tiene mucho camino que recorrer allá donde, en un futuro, no dudo que se perfeccione de forma notable pero, de momento, no. Para otro momento dejo el timo del Metaverso...