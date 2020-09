La guerra de los mundos en Sevilla

Al igual que en la guerra de los mundos de Orson Wells en 1.938, en Sevilla, la más interior, comienza a cobrar fuerza que la invasión extraterrestre está comenzando. El miedo y el terror pueden desatarse dentro de poco y no lo digo por La Canina que seguirá en el mismo sitio sin inmutarse. Ya tenemos claro que la base para que aterrice la nave nodriza (Cabrera, al menos hacen falta dos puntos de recarga eléctrica) se hizo hace unos cuantos años en la Encarnación dando forma al gofre sevillano denominado por todos como Las Setas. Así que por mucho que no lo crea, vida extraterrestre existe y es Sevilla su base de operaciones. Realmente esta ciudad nos puede deparar alegrías (cada vez menos) pero últimamente existen hechos que nos obligan a realizar una huida porque, en este caso, no es por no oler a jazmines y azahares, sino por las pinturas de aerosol que están matando a Sevilla y a todas sus fachadas. Por tanto, ese marfil blanquísimo con el que Sevilla nos podría recibir y sonreír a diario se ha convertido en una mamarrachada de fachadas pintadas con mal gusto y hasta con palabras y dibujos bastantes zafios.

Yo me pregunto si ciertamente no será esta vida extraterrestre la que en su vocabulario más obsceno nos están queriendo decir algo. Es lo que le faltaba al centro de la ciudad, es decir, qué si su auténtico urbanismo y originalidad constructiva desaparecieron por los intereses políticos y vulgaridades que hoy sufrimos, ahora unos sinvergüenzas sin educación se miran complacidos cuando una fachada alegre de Sevilla la convierten en una pared triste y moribunda.

Escribo estas líneas a sabiendas de que todos esos lamentables fenómenos de la ciudad no leen más que el envase de su espray y bien podrían ser abducidos por la especie extraterrestre para que llenen Venus y Marte con sus grafitis. Sevilla muerta o Sevilla triste son algunos de los sobrenombres que están colocando al centro de nuestra ciudad a la que habría que sumarle “Sevilla ¡que pena!”. Porque si ya es penoso encontrarse con una ciudad lamentable, comercialmente hablando, peor es comprobar que hay mucha gente torpe y hasta presuntuosa que no ve más allá del burro que llevan encima cuando se dedican a ensuciar propiedades privadas porque, efectivamente, las fachadas de Sevilla son propiedades privadas y nadie, ni siquiera estos tontos, tienen derecho a estropear su historia.

Circule usted por los aledaños de la Alfalfa, Alameda y alrededores de Sierpes o Santa Marta (por ejemplo) y comprobará que estos extraterrestres no son más que vecinos (perdón, indecentes vecinos) empadronados en la ciudad cuyo abandono por su intelecto es supino. Así que ya saben que ni naves de otro mundo ni extraterrestres son los que quieren aterrizar en Sevilla, sino simplemente sevillanos que hacen en la vía pública lo que no son capaces de hacer en sus propias casas y cuyas ideas más conspicuas desconocen al igual que el significado de esta palabra.

Entrar por la calle Águilas es un gran pesar y no digamos la amargura al comprobar cómo cualquier banco de La Alameda ha sido objeto de estos fantoches cuya pena más justa no sería cárcel ni multa sino enfundarse el mono de trabajo de Lipasam y limpiar la zona que han ensuciado. A esto se le llama realizar trabajos sociales y nuestro ordenamiento jurídico ya lo contempla.

¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? Crisis, educación, falta de proyección de la ciudad.... Seguramente todo habrá puesto su granito de arena, pero hoy en día Sevilla, esa mujer guapa, tan segura de sus dominios y su encanto está perdida y necesita que se le ayude.

Ensuciar Sevilla en sus paredes es quitar la intimidad que la ciudad ofrece a cualquier paseante y eso para algunos como el que les escribe es quitarles una gran felicidad. A todos aquellos cuya única destreza es destrozar las paredes de la ciudad, ni gloria ni ternura sino únicamente el atrio de la vergüenza con estropajo y brocha en mano hasta que se den cuenta, incluso con el llanto, que sus actos no son más que un monumento a la estupidez.

Sevilla ha sido siempre para sus vecinos una digna Dulcinea al que se le declaraba amores cuando se paseaba por sus calles, pero en hoy en día, quizás, ni este Ayuntamiento ni los tontos del espray escuchan el más lacerante dolor de una ciudad al que violan sus fachadas por ninguna razón. Parece mentira que la ciudad deba soportar la impunidad de verdaderos maltratadores del urbanismo, de la propiedad privada y de los ajeno. Si ahora nos quedamos simplemente pensativos, sin actuar, la vulgaridad nos invadirá (más todavía) y Sevilla, una ciudad única y entrañable para todos será cesante en lo principal: su belleza.