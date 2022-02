La guerra empieza, ¿cuándo termina?

Ya lo habrán leído o escuchado ustedes: “El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió de que en caso de una guerra entre su país y la OTAN “no habrá vencedores”, ya que Rusia cuenta con un potente “arsenal nuclear. Si estalla una guerra, no habrá vencedores. No les dará tiempo ni a parpadear”, dijo Putin.

Una guerra se sabe cuándo estalla pero no cuándo termina. Hablo de guerras de verdad, donde dos bandos muy poderosos se enfrentan entre ellos, no de la llamada guerra de los seis días (1967) en la que Israel se merendó en un momento las probables intenciones invasoras de una débil coalición árabe. No hablo de las guerras de Irak o Afganistán que no fueron guerras sino invasiones contra pueblos subdesarrollados y aun así EEUU tuvo que salir por piernas. Las guerras de religión se desarrollaron en Francia entre 1562 y 1598 y sólo enfrentaron a los católicos contra los hugonotes o protestantes franceses. La Guerra de los Cien Años fue un conflicto armado entre los reinos de Francia e Inglaterra que duró 116 años (24 de mayo de 1337-19 de octubre de 1453). Inglaterra intentó controlar Francia. Dice Julio Valdeón Baruque que la contienda que enfrentó a los reyes de Francia e Inglaterra por la corona gala fue el conflicto militar más largo que ha conocido Europa y el crisol en el que se forjó la identidad de ambas naciones. Tuvo periodos de “descanso” de forma similar a los autores que sostienen que el periodo entre la primera y la segunda guerra mundial (1918 a 1939) supuso una especie de alto el fuego de los contendientes que se liaron a tortas en 1939 y todo acabó con dos bombas atómicas.

A partir de ahí, ya podemos figurarnos cómo sería una guerra que empezara contra Rusia o por culpa de Rusia. ¿De Rusia? ¿Estamos seguros? Yo ya dije que la culpable es la OTAN y lo sostengo. El gas es el protagonista en la sombra, ¿por qué coloca Putin a más de 100.000 soldados en su frontera con Ucrania? ¿Un capricho? ¿Por qué entregar a Ucrania unas armas que ante un ataque ruso no les servirían de nada porque Rusia puede hacer desaparecer a Ucrania del mapa en un dos por tres? Oh, es que si Rusia invade le pondremos sanciones durísimas. ¿Es que acaso a Rusia no le interesa un clima de paz para poder vender su gas y todo lo que pueda? Claro que sí, claro que tanto Rusia como Alemania desean abrir el gasoducto Nord Stream 2 que ni siquiera pasa por Ucrania. Y Ucrania, ¿qué desea?, ¿que la destruyan y deje de cobrar por permitir que el gas que consume buena parte de Europa transcurra por su territorio?

¿A quién le interesa esta guerra? Pregúntenle a Biden y a los productores de gas en EEUU. Esta gente es tan inconsciente y está tan enferma mentalmente que acaso pretenda vender su gas, ¿a quién? ¿A las piedras? A veces me digo, adelante, que comience, que estalle todo, que todo se vaya al infierno de una vez, el planeta se recuperará, no nos necesita, y cuando brote de nuevo la civilización puede que algunos recuerden lo que pasó. ¿Cómo es posible que hayamos caído en manos de mentes enfermas? La palabra la tiene Europa, por su edad es la que tiene que dar el puñetazo en la mesa a favor de la paz. Biden empieza a arrugarse, a pesar de ello nunca hay que fiarse de estos desquiciados.