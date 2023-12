La herencia de Paquirri: Isabel Pantoja y Fran Rivera siguen a lo suyo

He perdido la cuenta de las veces que se ha tratado el asunto de la herencia de Paquirri en programas dedicados a la casquería emocional en España.

Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera siempre al frente de la parte canalla. Por lo que parece la tonadillera se quedó con cosas que pertenecían a la otra parte. Y la otra parte está formada por Francisco Rivera Ordóñez, Julián Contreras Ordóñez, Carmen Ordóñez y no sé quién más.

El caso es que nunca me ha interesado lo más mínimo todo este embrollo. Pero me lo meten, quiera o no quiera, entre pecho y espalda. En cuanto enciendo el televisor o entro en una red social cualquiera de Internet.

Francisco Rivera es el que se ha quedado a dos velas (también su hermano, supongo). Julián Contreras se pregunta por qué Fran no se habla con ningún hermano (aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, aparecer en las revistas del corazón y en algún programita y algo le dejará limpio), Carmen Ordóñez sigue presente debido a que nadie parece dejarla descansar en paz... En fin un lío fantástico.

El interés que tiene si Isabel Pantoja se quedó con un traje de luces o con un capote de paseo es nulo. Comprenderán ustedes que sus asuntos no le interesan nada más que a los implicados, pero estamos en España y eso aquí no vale. Siguen apareciendo en televisión y seguirán haciéndolo durante años. Pero si les sirve de consuelo, les diré que todo lo que que rodea a este Clan es casposo e irrelevante, que no deben preocuparse por el futuro de los capotes de paseo ni de las manoletinas de Paquirri; esas cosas, lo único que hacen es llenar las arcas de las cadenas de televisión y de todos estos que revolotean felices sobre la carroña. Y es que España Cani no tiene límites.