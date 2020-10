La hora tonta de Abascal

Está claro que esta moción de censura al Gobierno no va a mandar a Sánchez a su casa porque no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, pero es innegable que va a servir para que millones de ciudadanos vean a VOX como la verdadera oposición al Gobierno y a Santiago Abascal como posible presidente en un futuro no muy lejano, Dios nos libre. Aunque si el pueblo lo decide, vale. Tenemos ahora a Pedro Sánchez y a Iglesias de vicepresidente y todavía estamos vivos algunos. El que tiene un papelón es Pablo Casado, porque si se pone de parte de un gobierno social-comunista que manda con el apoyo de radicales populistas, proetarras e independentistas, lo puede pagar caro. Y si vota sí a la moción de censura, Abascal se comerá con papas lo poco que queda de él como líder de la derecha, que no es mucho. Arrimadas y Casado pueden acabar creando un dúo de sevillanas que se llame Los Acabados, con Teodoro Egea de mánager. O como diría Morente, de míniger. ¿Puede haber alguna sorpresa hoy con la moción de censura? Siempre puede suceder lo inesperado, pero parece que no. Abascal es consciente de que lo tiene imposible, pero sabe que, como le ocurrió a Felipe González con Suárez, le puede dar muchos votos en las próximas elecciones por haber intentado, al menos, acabar con este nefasto dúo político de Sánchez e Iglesias, un binomio que no dejará buen recuerdo. Sin embargo, nada parece indicar que no vayan a terminar la legislatura, sino todo lo contario: habrá binomio para rato con esta oposición de Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio. Lo deseable sería que el debate de hoy fuera positivo, constructivo y educado, pero no será así porque sus señorías están que no aguantan una mosca. Miren ayer a la ministra de Igualdad diciendo en el Senado que ella se mete en la cama con quien le da la gana, contestando a un comentario insultante de una senadora del PP que le reprochaba que viviera con un machista y que fuera tan sumisa. ¿Y qué pasa si a una mujer le pone un machista y vive con él porque lo ama y no entiende la vida sin su olor a sábanas del Reino Unido, donde algunos las cambian cada año si no lo han hecho antes las chinches, que las hay que llevan esas cosas a la lavadora? Lo de hoy será un cruce de insultos, descalificaciones y chorradas, como viene ocurriendo en las sesiones de control al Gobierno. Abascal tendrá una derrota con sabor a victoria, su hora tonta. Sánchez se anotará la previsible victoria como si fuera el éxito de su vida. Inés Arrimadas, manteca colorá, y Casado vamos a ver cómo sale de esta. Por último, Iglesias no se ha querido perder al final el festín y se pondrá el uniforme de caza fascistas para chupar mientras más cámara, mejor.