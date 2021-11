De los muchos motivos que hay para despreciar a los gobernantes de los últimos años, pero sobre todo a los que mandan ahora, el que me parece más miserable es el de que no paren de meternos miedo con las pensiones. Vienen de nuevo con lo de que hay que llenar la hucha de las pensiones, que es un rollo macabeo porque hay dinero y va a venir más, decenas de millones de euros desde Bruselas. Cojan treinta o cuarenta mil millones y métanlos en la susodicha hucha. ¿Hay algo más importante que no estafar a los que han trabajado toda la vida para acabar tranquilos y con las necesidades cubiertas? Obliguen a los bancos a devolver el dinero que se les dio en la anterior crisis. Esos 400 euros que se les van a dar a los jóvenes que cumplan 18 años para que compren cedés, libros y videojuegos, que se metan también en la alcancía. Eliminen media docena de ministerios, asesores, coches oficiales y chiringuitos. Tengan un gesto y luego dígannos cuánto hay que poner para que nunca más un ciudadano español que ha dado su vida por el país no pueda conciliar el sueño por la angustia de no saber si va a poder sobrevivir en la última etapa de sus vidas. Devuelvan lo hurtado, señores gobernantes de distintos pelajes ideológicos, y luego pídannos un esfuerzo más para asegurar el futuro de los pensionistas. Que devuelva el anterior jefe del Estado a las arcas públicas todo el dinero que no acumuló lícitamente, si al final se demuestra que se enriqueció de manera ilegal. Que no vuelva, si no quiere, pero que todo quede claro antes de que la espiche. Que vuelvan a las arcas públicas todos esos millones de pesetas que el Estado español tuvo que soltar para evitar los escándalos del rey y sus ligues. Entonces, y solo entonces, suban las cotizaciones a la Seguridad Social o hagan lo que sea necesario para que no se acabe de vaciar la hucha de las pensiones.