¿La III Guerra Mundial estallará en 2023?

Según Craig Hamilton-Parker; un nuevo Nostradamus británico, el conocido como ‘profeta de la fatalidad’, el mismo que predijo el Brexit, la muerte de la reina Isabel II o la llegada de Trump a la Casa Blanca; la III Guerra Mundial estallará este mismo año; sí, en estos meses que quedan del 2023. Será a causa de un accidente en Taiwán (un choque de submarinos o algo parecido).

Que nadie se alarme porque es una predicción, no es nada que tenga que ver con la ciencia. Los habrá que digan que Craig Hamilton-Parker ya acertó con lo de la reina Isabel II (estaba mayorcita la mujer ¿no? Tampoco hay que ser mago para saber que nos terminamos muriendo), con lo de Trump (un 50 por ciento de posibilidades de acierto es muy importante y Trump se presentaba compitiendo con otra candidata, es decir, él o ella) y con lo del Brexit (las encuestas también lo predijeron y no se trata de magia) y se sentirán abrumados por una nueva predicción tan fatal. Pero lo suyo es no hacer mucho caso a estas cosas. Entre otras cosas porque si estalla la III Guerra Mundial aquí no va a quedar en píe ni el apuntador. Ejerzamos de latinos y miremos el futuro con alegría y esperanza.

La III Guerra Mundial ya está en marcha hace muchos años. En los mercados financieros, en los desplazamientos masivos de personas (los chinos han invadido el planeta y aquí nadie ha dicho ni pío), en la industria mundial, en los laboratorios de investigación... en cualquier sitio tenemos una muestra clara de lo que es la III Guerra Mundial. Alguien pensará ¿y los muertos dónde están? Porque en las guerras hay cientos de miles de muertos ¿verdad? Pues los que piensen así que echen un vistazo a las zonas más deprimidas del planeta, que miren cómo están las cosas en zonas inmersas en guerras desde hace décadas, en esos lugares que tenemos destrozados para que los muertos no llenen las morgues de Occidente.

Craig Hamilton-Parker es un adivinador de lo evidente o del pasado. Sería un buen economista, sin duda. Y si dice que la III Guerra Mundial está encima no le falta razón. Pero que tampoco se ponga demasiado contento porque esto ya se sabe y ya se sufre. Tal vez falten más muertos, más casquería de la violencia, pero lo demás ya lo tenemos localizado.

Que nadie se asuste, que hasta el rabo todo es toro y, tal vez, la cosa se quede en tener tiendas de comestibles regentadas por chinos en cada esquina o en deuda pública de los países más poderosos en manos de otro que podrá hacer y deshacer sin problemas. Ejerzamos de latinos porque para algo lo somos (sobre todo ustedes que son de aquí porque yo soy indio de la India y solo soy adoptado).