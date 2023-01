La ilusión es la espera de que un día cualquiera ocurra algo maravilloso. Dicen que no se puede vivir sin ilusionarse cada día con algo nuevo, pero sí se puede. Otra cosa es que merezca la pena vivir sin ilusión. Hoy es un día bonito para los niños y para quienes tienen peques en casa, porque los han educado para esperar algo mágico la noche de Reyes. Ya no es como hace sesenta años, cuando los niños pobres no veíamos un juguete nada más que en estas fechas, y en algunas casas, ni siquiera en un día tan señalado. Viví eso en los años sesenta en el pueblo donde me crié, Palomares del Río. Un vecino de Cuatro Vientos lloraba amargamente una noche de Reyes porque no pudo comprarles juguetes a sus hijos, todos pequeños. Pero por la mañana, al amanecer, el abatido padre sintió que llamaron a la puerta de la humilde vivienda y al abrir vio que alguien había dejado una bolsa de plástico con juguetes nuevos: una pelota de goma, un rifle de pasta dura, una muñeca con chupete que lloraba cuando se lo sacaban y un sombrero de vaquero. Cogió la bolsa y despertó a sus niños, que dormían todos atravesados en una misma cama con colchón de foñico. A lo largo del día, el buen hombre intentó averiguar quién había tenido tan bello gesto, pero no era de Cuatro Vientos. Nunca supo quién había sido. Así que esos niños crecieron creyendo de verdad en los Reyes Magos de Oriente. En casa éramos extremadamente pobres, pero ni un solo año dejaron de visitarnos. Mi abuelo llenaba el lebrillo del corral de hojas de sidra y por la mañana, con un frío que quemaba las orejas, entraba en la habitación, nos despertaba a voces y nos decía que el lebrillo estaba lleno de juguetes. “Hay una muñeca con la cabeza como la de una burra”, dijo un año. Siempre vi como una injusticia que los Reyes nunca les trajeran nada a mi abuelo y a mi madre, solo dolores de huesos, pero así era. Por eso digo que la ilusión es de los niños, pero también de los padres o los abuelos. Mi abuelo Manuel era poco expresivo, pero las mañanas de Reyes se le iluminaban los ojos viendo cómo sus tres nietos lloraban de alegría cogiendo los juguetes del lebrillo. Algún año sorprendió a mi madre, su hija, con un soplillo de palma que él mismo hacía, en lo que era un artista. Mi madre le compró alguna vez una navaja o una novela de Marcial Lafuente Estefanía, pero ninguno de los dos decía nada de los Reyes. Para ellos la ilusión era ya un lujo que no se podían permitir. Era como un pájaro que les gustaba ver posado en nuestras caras la única mañana del año que esperábamos algo grande.