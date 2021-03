La indigestión del cine insoportable (2)

Los mexicanos y los andaluces tenemos algo en común en el cine: servimos para hacer reír, para parecer idiotas. A los mexicanos les suele ocurrir en las películas del oeste pistolero y a los andaluces en el cine en general sobre todo en época de Franco. Propuesta: como esos papeles inducen a la mofa y a la discriminación, que retiren, quemen o pongan bajo demandas estrictas a todas las películas donde el fenómeno ha tenido lugar, al igual que ha hecho Disney con sus filmes supuestamente racistas, machistas o también como se ha debido proceder con el anuncio de los conguitos, “deliciosas golosinas para el deleite de usted”. Sí, porque creo que los españoles somos todos rematadamente racistas por culpa del anuncio de los conguitos, no cabe duda de que se nos ha clavado en nuestro consciente y subconsciente y ahora cuando vemos a un señor o señora de color negro nos dan ganas de arrojarlos a una tostadora.

Sirvientes, graciosos y estúpidos, esa es la imagen de los mexicanos en las películas western de gringos en las que a veces han confundido a México con España y han puesto a los mexicanos a bailar por flamenqueos varios, lo cual demuestra que los estúpidos eran los que estaban impulsando la película.

Junto a los tontos mexicanos tenemos a los malos cuyos caballos ya se sabe que son más lentos que la elaboración y cumplimiento de un proyecto en Sevilla. Ellos mismos, los malos, son lentos y están acarajotaos, ¿cuántas veces ha aparecido un malo en el tejado de una casa, pistola en mano, bien visible, esperando que lo mate el bueno para luego caerse estrepitosamente? Lo de caerse tiene también su puntito. Ya sea en una película de pistoleros o en cualquier otra, a un personaje -malo, por regla general-, le dan un tiro a bocajarro o bien mortal y encima se cae pegando unos berridos tremendos. Pero, criatura, ¿con el disparo que te has tragado y todavía te quedan arrestos para gritar así?

La película de yanquis que más me ha gustado ha sido El Álamo porque es de las pocas donde pierden y gana México y además es verdad en la verdadera realidad. Los gringos aprovechan para mandarnos el mensaje de que pierden pero no veas lo héroes que fueron. Da igual, perdieron, y como eso no les gusta, luego financiaron una saga para seguir demostrando lo valientes que son. Después de perder sacaron la chequera y como los mexicanos ahí sí que fueron pendejos les vendieron Texas, por lo menos. Al final ganaron los buenos porque al son del dinero dime quién no se mueve.

Otra curiosidad con los malos idiotas es que son tan lentos que los buenos pueden superar las leyes de la física. Por ejemplo, Clint Eastwood va de bueno y de héroe pistolero, ¿no? Con manta o sin manta y con purito en la boca o sin él, lo vemos rodeado por tres, cuatro o cinco tíos expertos con el revólver todos ellos. Bueno pues cuando empieza el ruido a Clint le da tiempo a matarlos a todos antes de que al menos uno le dé al héroe. Más rápido no ya que el viento sino que la luz. No le alcanza ni un disparo y si acaso le afecta uno ya sabemos que va a ser un rasguño, nada grave. Como en el western parece que todos han estudiado medicina y cirugía, un rasguño ni lo curan, eso para ellos es, como se decía antes, una mariconada. Por cierto, lo de ser más rápidos que la luz lo he visto también en videojuegos como por ejemplo en ese que se llama Assassin's Creed II donde vi a un tío -el protagonista, creo- en la Florencia del Renacimiento, rodeado de otros, todos espadas en mano u objetos similares, y al bueno le da tiempo a matarlos a todos en un momento.

Qué hombres nos hemos hecho con aquellas películas, aunque fueran un rollo hemos querido ser como esa gente, tan valerosa, no como los papanatas mexicanos y andaluces que ahí siguen para entretenimiento general. Y aunque no sean pazguatos sino que salgan valientes, casi siempre suele llegar el rubio de ojos azules que la tiene más larga y los mata, como en Por un puñado de dólares que nos gusta de tan rollo y mentirosa que es.

Ay, cuánto nos han engañado, cuánto nos hemos dejado engañar, y qué bien lo hemos pasado con tanta pamplina.