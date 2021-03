La indigestión del cine insoportable (I)

“Cine, cine, cine, cine, cine, más cine, por favor, que toda la vida es cine y los sueños, cine son”. Así era la letra de la canción de Aute, ¿verdad? Más o menos. Es que no tengo ganas de buscarla ahora en el Oráculo. Bueno, pues yo no insistiría tanto, tengo ese paquete básico que te ofrece Movistar por contratar el Oráculo con ella y para hallar una película en condiciones hay que sudar bastante con uno de los pocos ejercicios físicos que hago: pulsar los botones del mando. Las frases que más me digo para mis adentros o para mis afueras son: “Ésta ya la he visto”, o bien, “¿Otra vez la misma?”. Mira que los catálogos de la Warner, Paramount y otras serán amplios, pues dale que te pega con las mismas películas una y otra vez a una y otra hora (comida y cena que es cuando me conecto).

Y cómo pasa el tiempo por ellas, ya no me gustan apenas algunas de Alfred Hitchcock, esa de los pájaros con sus pamplinas y sus periquitos y el hombre sabihondo y la madre que, como casi todas las madres viudas o divorciadas prematuramente y con un hijo varón único, forman ambos dos una relación edípica digna de diván. O esa del vértigo con sus escenas tontas e increíbles, o la de Con la muerte en los talones, todas del gusto yanqui. Incluso La soga, intenta criticar a los nazis a costa de demostrar que no se han enterado de qué va exactamente la teoría del superhombre de Nietzsche. Sólo se salvan Crimen perfecto y algunas en blanco y negro que conservan fuerza y coherencia pero es que ¡las pasan tantísimas veces que lo poco gusta y lo mucho cansa! Debe salirle barato a la empresa tener una TV de tal calibre, todo lo hace una máquina programada con alguien humano -por ahora- que vigile.

Algo similar a lo de Hitchcock me está ocurriendo con Woody Allen, ya no me entusiasma como me entusiasmaba en mi cándida juventud. Lo veo burgués, pero no burgués en el sentido despectivo marxista sino de gente fuera de la realidad, encerrada en una cápsula snob que para abrirse necesita una estancia en el cuarto mundo que tiene allí mismo, en Estados Unidos. En realidad, creo que lo que no me gusta no es el cine de Allen sino la juventud que se me fue cuando gozaba con Manhattan o Annie Hall y las pechadas de reír que me di con Toma el dinero y corre. El tiempo ha matado todo eso, ahora me río de no reírme pero con una risa de pena, penita, pena.

Es insoportable que el cine todo me empiece a parecer insoportable. Y más cuando me manda reiteradamente esos mensajes tópicos y adoctrinadores. Nos reímos del landismo, de la españolada y del cine del destape de Pajares y Esteso como algo menor, deficiente, pero cuántas americanadas nos han moldeado el cerebro y cuántas lo siguen haciendo y lo harán. Miles de comedias estadounidense son para cerebros con dos miligramos de materia gris o para no pensar en nada y no darse a la bebida (o quien sabe si después de verlas se agarra uno a cualquier botella): Cariño, he encogido a los niños, Loca academia de policía, y todas esas del padre es el novio o la madre es la tía o el abuelo tiene novia. Verlas seguidas durante 24 horas es ganarse la santidad porque es un milagro salir vivo de ahí.

Me paso más tiempo dándole trabajo al mando que viendo cine, quiero decir, centrado en una película. No es raro que al mediodía acabe por apartarme de todas las cadenas de cine y me traslade a La 2 para ver Saber y ganar, es increíble ese Jordi Hurtado que no sólo no ha perdido ni un ápice de entusiasmo sino que lo ha ganado a pesar de que creo que ya Trajano veía el programa antes de irse a Roma, cuando vivía en Itálica. Luego empiezan los documentales y mientras los ñus copulan yo echo una cabezada en el sofá. Cuando me despasmo están unos leones comiéndose a un elefante. Uno de los hijos del león macho dominante de la manada -o sea, el patriarcado opresor leonino- se ha puesto chulo con el padre y éste, después de cazar y comerse entre todos al elefante, le ha dado dos hostias y lo ha echado del rebaño: “Niño, que yo aún los tengo bien puestos, a ver si te vas a creer que eres de Podemos, el ministerio es mío, tú vete a la Venta del Nabo que ya te llegará tu hora, mira lo que está pasando en España con tantos dodotis en los gobiernos”.

Por la noche me sucede algo parecido: quiero ver una peli y venga buscar: casi todas especifican: acción (USA), acción (USA), acción (USA), acción (USA), neologismo para clasificar las películas de violencia gratuita y ridícula: el fuerte es el varón y ahora para adaptarse al feminismo colocan a una mujer mimética del varón pegando mamporros a troche y moche. Apago la tele y me voy a acostar y veo en mi Ipad un documental de Historia o Filosofía o cine bueno de otros países que, aunque parezca mentira, existe.