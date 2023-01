¿La infidelidad es bella?

Con el sunami éste de Shakira y Piqué he estado pensando en el tema de la infidelidad porque creo que todo empezó por ahí. No he echado ni puñetero caso a este lío de esposos y de faldas porque si aún no comprendo determinados asuntos del presente y del pasado que a mi juicio son necesarios para mi formación no voy a echar cuenta de las cuitas de un futbolista y de lo que parece ser una cantante. Pero dado el tremendo revuelo que se ha formado me ha dado por pensar en la infidelidad en lugar de salir con enfoques parecidos o iguales a los muchos que he presenciado en todos los medios.

Creo que todo empezó por una infidelidad. Es que cuando existe una pareja donde ambos formantes sean muy atractivos, no ser infiel es una descortesía social. Vamos a ver, ¿cómo se le va a hurtar a un señor como Piqué o a una señora como Shakira el derecho a no montárselo siempre entre ellos dos y abrir ese privilegio al resto de los mortales que también tenemos debemos acceder a tan excelsas presencias corpóreas? Hace tiempo leí en antropología –qué carca, mira que leer antropología en lugar de escuchar “música” de Shakira-, pues sí, leí en antropología que, en nuestra más tierna infancia, incluso cuando no éramos ni sapiens e íbamos en hordas, no sólo habría patriarcado opresor sino que la cosa se completaba con que las mujeres elegían para aparearse al más guapote y fuerte del grupo. Claro, ya intuían que la criatura que iban a parir debía ser fuerte para que la especie siguiera adelante.

Otra cosa es que después el cerebro vaya acorde con el cuerpo. En el caso de Shakira lo dudo –ella es más útil para decirnos la hora que es en un Rolex- y en el de Piqué más lo dudo todavía porque es partidario de una independencia que no es una independencia cualquiera sino que procede de una postura excluyente y hasta nazi que le hace la vida imposible a una familia que desea que eduquen a sus hijos en el idioma que hablan 500 0 600 millones de personas y no en el que se entienden cuatro gatos que por supuesto se creen superiores y ya ven ustedes lo que les pasó a los arios superiores y a los yanquis superiores en Vietnam, a todos los mandaron a la tumba, a unos los bolcheviques, sobre todo, y a los otros los vietnamitas y los talibanes. Los catalanes no tienen ni ejército y además ya los vencieron los Borbones en el XVIII. No tienen ni cuatro bofetadas históricas y eso que yo admiro bastantes virtudes de ese personal, entre el que tengo a una familia que adoro, pero en este asunto los detesto.

Aquella infidelidad de nuestros ancestros llega hasta hoy. Los expertos se preguntan quién es más infiel, él o ella. Y llegan a la conclusión –algunos- de que la infidelidad puede ser incluso genética, con lo cual estaríamos enlazando con la prehistoria, con nosotros mismos porque el mundo no ha sido siempre así y el matrimonio hasta hace relativamente poco se llevaba a cabo por conveniencia y sobre todo si era –y es- entre clases altas.

En Navidades leí una información que sostenía que la infidelidad crece en esa época. Qué paradojas, vamos a adorar al Niño-Dios cuyo padre era putativo y se supone que fiel y nosotros, hala, a pecar. Decía la noticia , firmada por Marta de Andrés en La Razón: “Nos encontramos inmersos en el momento del año en el que el 57% de los hombres y el 63% de las mujeres reconoce haber sido infiel a su pareja. Se puede pensar que es contradictorio dado que se supone que, a lo largo de estas semanas con festividades familiares concatenadas, parece haber pocas probabilidades de hacer algo sin que se entere la pareja, pero olvidamos la irrenunciable cena o fiesta de Navidad de la empresa. Y es que, si hay una oportunidad para estrechar lazos con todos los cargos y departamentos de la oficina, es esta. Un momento en el que esas tensiones sexuales que existen en las horas de trabajo fluyen de forma más cercana, y el alcohol no ayuda a tomar las decisiones más acertadas. De hecho, el 77,4% de los infieles en cenas navideñas aseguran haber vivido una aventura fugaz, y la mayoría hacen responsable al alcohol. Sólo el 22% dicen haber alargado la relación con varios encuentros”.

Así que ahí queda la cosa, en definitiva, recurramos al dicho popular (con perdón): “la jodienda no tiene enmienda”. Ahora ya pueden Shakira y Myley Cirus cantar por peteneras su despecho. Hoy les toca cantar a ellas, en otras ocasiones será a él. No pasa nada, pasa lo de siempre, que ya José Luis Rodríguez, “el Puma” -para los más jóvenes, si es que me leen, un cantante venezolano-, entonaba un verso que especificaba: “hasta la belleza cansa”.