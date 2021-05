La interrelación poder-ciudadanos: vigilancia, indolencia y resistencia (I)

Le haré una pregunta al lector que se “obsesiona” por el hecho de que viva en un mundo de cámaras -ocultas o no- y otro tipo de elementos vigilantes: ¿qué haría él si fuera un elemento del Poder, con 60.000 , 70.000, más de 100.000 millones de dólares (Jeff Bezos en 2020) o euros o libras de patrimonio? ¿Eliminaría el control social en nombre de una supuesta justicia, derechos humanos y bondad? Podría hacerlo, pero seguramente su “reinado” duraría poco porque los demás poderosos de su mismo lugar de nacimiento y de otras partes del planeta no lo harían y, por tanto, acabarían por vencerle. Ésta es la realidad y de ella hay que partir.

Sin ir más lejos en la Historia, vamos a permitir que la realidad nos retrotraiga al siglo XV, al, por ahora, inmortal pensamiento de Nicolás Maquiavelo, para que nos demuestre lo que ya sabemos: que lo que estamos tratando no es asunto novedoso de nuestros días, son novedosas las herramientas y las estrategias que originan grandes variaciones sobre un mismo tema.

Maquiavelo nos conduce a frases que a veces utilizamos los estudiosos de las ciencias sociales: «No hay testimonio de civilización que no lo sea también de barbarie» (Walter Benjamin). Sin embargo, a mí me parece trágica y plañidera la expresión de Benjamin. Otra de las frases elegida por algunos autores en sus obras -por ejemplo, María del Pilar Tello en su libro Del big data al big brother-, es de Yuval Harari pero Harari no es un apocalíptico como Benjamin, simplemente se limita a constatar los logros del Homo Deus pero no se escandaliza ni habla de barbarie, al contrario, si se examina bien su obra, lo contempla todo como la evolución natural de la especie, como el mercado capitalista en su desenvolvimiento, todo lo cual conlleva efectos que nuestra moral y ética pueden calificar como deseen. Benjamin habla de barbarie, pero yo no, yo creo que es la evolución natural de una especie, ya está, y que no se sabe hacia dónde camina exactamente dicha evolución.

Sostiene Harari, según María del Pilar Tello: “Con el Big Data, la inteligencia artificial y el aprendizaje automatizado, por primera vez en la historia empieza a ser posible conocer a una persona mejor que ella misma, hackear a seres humanos, decidir por ellos”. ¿Es esto una civilización que encierra barbarie? De ninguna manera, es un nuevo estadio evolutivo que le exige al humano mucho más de lo que hasta ahora su vivir le exigía, le exige algo que la mayoría de los humanos ni quiere ni puede hacer o ambos términos, no lo ha querido o podido hacer nunca en su historia: ser humanos, ser ciudadanos, esto es, cultivarse, apostar por el conocimiento y colocarlo por delante de la infoxicación o intoxicación por hiper-infornación, por infobesidad de datos.

Si por primera vez te pueden conocer desde fuera mejor que tú mismo, adelántate a ellos porque, a fin de cuentas, lo que dice Harari, sustancialmente, no es nada nuevo: el Poder siempre te ha conocido mejor que tú mismo; para venderte todo tipo de factores –desde objetos hasta ideas, principios y conductas- ha debido esforzarse por conocerte mejor de lo que tú te conoces. Lo que ahora es nuevo no es el hecho en su esencia sino las tecnologías y las técnicas para consumar una realidad ancestral. Pero es que también tú puedes conocer al Poder mejor que nunca, por eso las visiones catastrofistas y paranoicas consuman un tratamiento no absolutamente científico del asunto.