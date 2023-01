‘La Isla de las Tentaciones: Las lágrimas de Claudia y los cuernos de Ana

¿Quién no se ha enamorado alguna vez? ¿Quién no ha querido repetir la sensación de un amor profundo, verdadero y pasional? ¿Quién no ha creído enamorarse en un momento determinado y ha terminado descubriendo que lo que sentía era otra cosa pegada al deseo y no a otra cosa? ¿Cómo reaccionaríamos cualquiera de nosotros frente a una infidelidad? ¿Es posible perdonar a la pareja un acto deshonesto? ¿Existe el amor y lo mueve todo?

‘La Isla de las Tentaciones’ coloca al espectador frente a esas cosas. Frente a otras mucho más prosaicas y superficiales. Y frente a otras oscuras y casi escandalosas. Por eso gusta tanto a los jóvenes y no deja de llamar la atención a los que son más maduros.

Sea como sea, los protagonistas de esta última edición del programa se han encargado de salpicar de sal y pimienta (más pimienta que sal) cada programa y cada debate. Los nervios han provocado saltar por los aires más de una relación, la incapacidad de perdonar ha hecho estragos y la mentira se ha convertido en la reina de la fiesta. Incluso los datos que ofrecía el programa sobre los concursantes han resultado ser falsos. Alguno se ha quitado años (¡¡también con su pareja que pensaba vivir con alguien más joven¡¡) y alguno ha dicho ser ingeniero no sé qué y ha demostrado ser bastante limitadito en todos los sentidos. Broncas, infidelidades, más infidelidades por despecho, intromisiones de terceros... En fin, las cosas de las parejas que participan en televisión, porque ya les digo yo que si un sujeto quiere ligar con la novia de otro y lo hace sin remilgos, sin esconderse y vacilando al pobre novio, la cosa termina de mala forma. Esto es cosa de la televisión, que nadie se equivoque, la realidad es otra y las personas se comportan de forma distinta con una cámara acechando.

Sí me ha llamado la atención las lágrimas de una de las jóvenes. Hacía tiempo que no veía algo tan verdadero e intenso en un programa de esas características. Al menos eso me pareció a mí. Ella se llama Claudia (es la ex de el de la edad falsa), es guapísima, metió la pata y no sabe cómo arreglar algo que ya no tiene solución. Y Claudia representa ese fallo que podemos tener todos y que nos destroza (y destroza a otros) la vida para siempre porque no existe el perdón.

También me ha llamado la atención un caso que en otros foros sería tachado de maltrato sicológico. Una tal Ana tuvo que ir a visitar al terapeuta porque creía que su novio le era infiel. Él acusó a la joven de estar loca y de estar desequilibrada mientras, efectivamente, le estaba poniendo unos hermosos y enormes cuernos.

Ya ha terminado esta edición. Ya preparan la nueva entrega. Y los jóvenes telespectadores volverán a tener oportunidad de confundir realidad y telerrealidad.