La Isla de las Tentaciones, las suegras y las neuronas aplastadas

La Isla de las Tentaciones es un programa absurdo, perverso y ridículo; es un reality que no parece tener fondo si centramos la atención en las diversas formas de retorcer una realidad creada en laboratorio televisivo que nos van enseñando los guionistas programa a programa.

Si ya es completamente estúpido participar en un programa en el que pones a prueba tu fidelidad y la de tu pareja, si ya resulta grotesco ver cómo un grupo de jóvenes se dedica a tomar copas noche tras noche, a lloriquear por las esquinas porque ven que llevan la infidelidad a cuestas; a perder el tiempo ganándose, al mismo tiempo, un hueco en los platós de televisión; se convierte en puro surrealismo si metes (con calzador) a la madre de una de las afectadas por un ataque de cuernos real y verdadero en el mogollón televisivo. Y no metes a esa mujer de cualquier forma, no, lo haces colocándola junto al infiel, a solas con él para ver las imágenes que delatan al joven. Sábanas al viento, ropa interior al viento, y las pocas neuronas que hay en kilómetros a la redonda aplastadas sin compasión por la pasión desenfrenada de una nueva pareja.

La madre de la muchacha no llega en chándal y llorando a moco tendido, no, lo hace de punta en blanco y con el maquillaje inmaculado, desplegando un discurso tan plano y superficial como el de la niña y el mamón del que fue su novio hasta dos o tres días antes. Se luce la mujer, defiende el honor a su hija delante de las cámaras pensando que pasará a la historia de las madres coraje españolas y se va con dignidad camino de un plató en el que seguirá luciendo lo mejor del fondo de armario. Debajo del peinado más enrevesado de la televisión mundial se esconde un pensamiento único y equivocado, ‘he hecho lo que tenía que hacer’, porque es justo al contrario.

Más idiotez es imposible. Siempre he pensado que el casting de estos programas consiste en encontrar a individuos que no se equivoquen al decir su nombre y sean capaces de aguantar el pis toda la noche aunque creo que me equivocaba porque en la ecuación que te hace ser seleccionado han incluido a la suegra con ganas de hacer el ridículo.

Me da igual cómo se llaman los novios, la madre o la chica que se ha incorporado al circo televisivo en forma de ‘tentación’, me da igual porque ni son ejemplo de nada ni aportan nada a nadie. Pero me parece peligroso que se extiendan estas formas y que se den por buenas entre jóvenes... y suegras. Menudo panorama.