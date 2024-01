La izquierda es una feria

¿Hay en nuestro país espacio político para un nuevo partido de izquierdas? Eso parece, porque acaba de nacer una nueva formación de ideología socialista, Izquierda Española, cuyo secretario general es el conocido abogado Guillermo del Valle, asiduo a las tertulias políticas televisivas. Naturalmente que hay espacio para un partido de izquierdas en un país con millones de ciudadanos desengañados de la tenida por la verdadera izquierda española, la que encarnan el PSOE, IU, Sumar y Podemos, una auténtica pelea de perros. Una feria, vaya. A pesar del cansancio de tanta izquierda propagandista, parece ser que la llegada de una nueva formación de esta ideología ha despertado interés y en escasas semanas sabremos cuáles serán sus líneas maestras, cuando se deje de hablar de la piñata en la calle Ferraz, posiblemente el ridículo más grande del Partido Socialista en muchos años, llamando “delito de odio” a algo que, siendo rechazable a todas luces, no fue nada comparado con otros episodios parecidos que no tuvieron ningún recorrido, como no lo va a tener éste del presunto muñeco apaleado de Sánchez frente a la sede del PSOE. Lo ha dicho incluso Yolanda Díaz, la vicepresidenta gallega, que parece que va ganando en sensatez. El fundador de Izquierda Española, Guillermo del Valle, es un rostro conocido por su trayectoria en la política local. De corte social y progresista, ha logrado reunir a un grupo que puede dar buen juego en el panorama actual, tan quemado. Se centrarán en la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la transparencia. No están muy lejos de los postulados sanchistas, aunque intentarán no pegarse mucho a él para evitar comparaciones. Una de las principales discrepancias radica en la visión económica. Mientras que el PSOE aboga por políticas económicas más moderadas, Izquierda Española apuesta por medidas más audaces para abordar la desigualdad. Un nuevo partido, pues, por si había pocos. No cabíamos en casa y parió la abuela.