La jondura de Gala

Lo primero que leí de Antonio Gala fue Manuel Torres, el capítulo de su serie de televisión Paisaje con figuras, verdaderamente inolvidable. Dice en el texto: “Al ser humano sólo le apasiona el misterio, y pocas cosas más misteriosas que el cante jondo”. Me impactó y un día coincidí con él en Córdoba, en Casa Salinas, y se lo dije. Le gustó que un crítico de flamenco que ya escribía en El Correo de Andalucía (1986), elogiara el relato sobre uno de los grandes genios del cante andaluz, el gitano de Jerez. Estaba en el restaurante de la Judería Antonio el Bailarín y se emocionó, porque él conoció en la Alameda de Hércules al enigmático cantaor de San Miguel. Volví a ver a Gala en el Pabellón de Cruzcampo, de la Expo 92. Me lo presentó Antonio el Farruco, el genio del baile, y el gran escritor, dramaturgo y poeta, se acordaba: “Ya nos conocemos”, dijo. Pero la primera obra completa que leí suya fue El manuscrito carmensí (1990), que me encantó. Tardé mucho en leer sus obras porque apenas sabía leer en los ochenta, y, además, no leía teatro. Lo que de verdad me gustaba era escucharlo hablar de lo que fuera, porque era una especie de Marmolejo de la oratoria, un orfebre del verbo, que tallaba las palabras con la gubia mojada en vino de solera. No era ni mucho menos un entendido en flamenco, ni jamás aparentó que chanelara de la cantelogía patria, término que acuñó el pintor, fotógrafo y periodista sevillano Juan Lafita. Muy pocos escritores de la generación de Gala fueron grandes expertos en flamenco, aunque se apoyaran en él para tener visibilidad en revistas y periódicos. Pero hablaba de flamenco con jondura y, a veces, a compás. Nunca hubiera dicho, como Bonald, que Silverio y Chacón “eran dos copleros”, y menos en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla. Gala tenía otro estilo. Cuando vio bailar a Farruco dijo, como si llevara siglos pensándolo, que era como “un caballo negro con alas de seda”. Qué más da que supiera o no de flamenco si era capaz de decir cosas así, tan profundas y certeras, porque Farruco dijo alguna vez que había aprendido a bailar viendo danzar en el campo a los caballos andaluces. Gala supo ver lo que había debajo de los pies de un bailaor, detrás de la voz de un cantaor y entre los dedos de un guitarrista. Nadie ha sabido descifrar aún el misterio del cante, pero él se acercó mucho cuando hablando un día de Fosforito dijo, en una reunión de cabales: “Su voz es como un volcán en erupción, con sangre en vez de lava”. Tardará mucho en nacer, si es que nace, un manchego tan andaluz.