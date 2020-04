La Junta inaugura una nueva derecha

El tándem Juan Manuel Moreno Bonilla y Jesús Aguirre –sobre todo- me parece a mí que está logrando algo histórico en una parte importante de la población andaluza, que la derecha no conocía al menos desde el comienzo de la autonomía: demostrar que derecha en Andalucía no es igual a señoritismo, a cortijo, a braguetazo, a vete a la emigración que estas tierras me las quedo yo para cazar; a privatizar por privatizar, a egoísmo. Incluso la puesta en escena de ambos es llamativa: el joven, comedido pero firme Bonilla junto al doctor Aguirre, veterano, experto y médico de familia de esos de toda la vida que le daban una palmada en la espalda a cualquiera de la prole familiar, y con un “eso no es nada”, tranquilizaba al enfermo y a todos sus allegados sin pruebas innecesarias.

Es verdad que aún tienen mucho que demostrar y que les ha cogido una buena con la pandemia pero es la pandemia la que les ha dado esa imagen de filantropía, sencillez, agilidad en la gestión y eso es especialmente atractivo si pensamos en que la Junta que tenemos es bastante pardilla en lo que a sus políticos se refiere, anda que no se ha ido ya personal a casa por excesivo estrés, creyendo tal vez que la alta política acaso es como ir a trabajar de 8 a 15 horas más desayuno a las 10 y cervecita a las 12.

El presidente se ha mostrado a la vez leal y crítico con Madrid. Le ha dejado claro a la Moncloa y a la señora Montero –que tenía unos principios en Andalucía, pero como no le gustaron a Sánchez, tenía más- lo que se le debe a esta tierra sin necesidad de recurrir a patochadas porque “somos distintos y mejores” como actúa el patético Torra en Cataluña. Por los datos irrefutables sabemos que el PSOE tenía la intención de invertir en la Sanidad andaluza pero acabó recortando más que el PP en otras comunidades. Me consta que uno de los aspectos que sacaban más de quicio a Susana Díaz cuando era presidenta se llamaba movilizaciones de las batas blancas.

Para mí el PSOE hace decenios que dejó de ser izquierda porque es cómplice del capitalismo salvaje que es uno de los factores que nos ha traído la pandemia. Ahora ya sabemos que la política económica de PSOE y del PP neoliberal no están tan lejos y que el PSOE no es de izquierdas sino que juega a no perder su clientela a la que ha embaucado con eso de que es de izquierdas. Y puede proseguir haciéndolo si administra bien la lluvia de miles de millones de euros que le va a caer encima y que tendremos que pagar nosotros y las generaciones futuras.

Ya sé que no es lo mismo gobernar España que Andalucía, pero los andaluces han podido ver la diferencia entre la nueva Junta y la Moncloa en la gestión de esta crisis. Ahora que bajan ligeramente los efectos del virus viene lo peor y mira que ha sido malo y lo sigue siendo lo que estamos pasando: llega la reconstrucción de una zona especialmente necesitada como es Andalucía –contra toda lógica por su riqueza inexplotada-, ése va a ser el verdadero reto de la Junta y para eso debe rodearse del potencial mental que hay en Andalucía, teniendo en cuenta sólo que sean las mentes más competentes y las más libres, las que no tienen servilismos detrás ni se han vendido al granero del PSOE desde 1982 y antes con la preautonomía.

Aunque a mí no me guste su huella contrarreformista, esta es una tierra hermosa, vieja, sabia y rica en muchos aspectos, desde la cultura hasta sus potenciales recursos, ¿qué vamos a tener que hacer ahora?, ¿meter el cuello, como decía mi madre?, ¿producir de todo más barato que nadie?, ¿buscar mercados en los países sin mirar quién los gobierna –el mundo es muy grande- y sin echar cuenta de las ordenes de un triste EEUU que sólo sabe amenazar, imponer aranceles, castigar, sancionar y chulearnos? Pues adelante, porque, para empezar, EEUU es grande y plural, no todos son como su presidente.

No entiendo mucho de economía, pero me gustaría estar seguro de que mientras tengamos –para nuestro consumo humilde y moderado- aceite, sopa de picadillo, mondeña y del puchero, patatas, chícharos, tomate para el gazpacho y el salmorejo, leche, poleá, naranjas, pan y agua, todo asequible, podremos sobrevivir y aún sobra, los excedentes y todo lo demás, a exportarlo y a facilitar con otros manjares y hospitalidad que los cerebros que debemos captar para la industria y la tecnología estén a gusto. De peores hemos salido, fuera especuladores y codiciosos, ha llegado la hora de ser solidarios de verdad, sin palmoteos en los balcones. Vamos a necesitar, además de mucho curre, apoyo externo para que no caiga demasiado el consumo interno.

Pero, cuidado, que aún no hemos salido de este túnel y eso es lo que hay que hacer poco a poco, por lo pronto. Veremos ahora qué se entiende por asimetría entre las comunidades autónomas y si Moncloa interpreta las cifras de la pandemia con rigor, no con intereses concretos.