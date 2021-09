La Junta y la investigación flamenca

Cristóbal Ortega, el flamante director del Instituto Andaluz del Flamenco (IAF), dijo ayer en una entrevista con García Reyes en el diario abc, que piensa apoyar la investigación en el flamenco, y eso estaría bien. Ya explicará de manera más concreta cómo lo va a hacer porque no parece fácil ya sabemos cómo reparte el dinero la Junta para el flamenco y en particular el IAF, que no es que parezca un chiringuito, es que lo es. Otra cosa es que el señor Ortega sea capaz de cambiar eso y que esa institución sirva de verdad para algo. Si lo intenta, al menos, ahí estaremos para facilitarle la difícil labor.

Para apoyar la investigación hace falta dinero y no sabemos si lo habrá, porque la Junta está algo rácana con nuestro arte. Cristóbal debería reunir a los investigadores lo más pronto posible y preguntarles cómo pueden ser ayudados y que necesitan. Es una vergüenza que jamás haya habido ayudas importantes para este sector, solo limosnas a amiguetes. Curiosamente, en la época, la actual, que más se está investigando sobre las raíces del flamenco, los artistas y otros campos.

Para empezar, otra cosa urgente es que vuelva a funcionar bien el Centro de Documentación del Flamenco, aunque nunca lo ha hecho, con directores o directoras del perol. Ese centro es fundamental para los investigadores y hay que potenciarlo. Así que el señor Ortega tiene trabajo por delante y para eso lo eligieron mediante concurso público, sí, pero con traje a medida, como eligieron el señor Ricardo Pachón, dicho por él mismo. De verdad que estamos por la labor de ayudar a Ortega, porque la va a necesitar, pero que no nos tome por tontos.

Personalmente creo que es un buen gestor y que tiene preparación en ese campo, el de la gestión cultural, sepa más o menos de flamenco, que tampoco es imprescindible porque se ve que tiene asesores enterados. Si lo dejan trabajar y le dan medios suficientes, es probable que pueda hacer una buena labor. Y si se lleva bien con Mar Estrella, que es de verdad quien maneja los hilos del flamenco en la Junta y quien se cargó a Pachón. Ella y algunos asesores de tapadillo, no sé si cobrando o sin cobrar en metálico, que da igual.