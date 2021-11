El problema es de fondo, y semántico. Eso de que la juventud no quiere trabajar, eso de qué se habrán creído estos jóvenes, eso de a sus años ya echaba yo más horas que un mulo a prado, etcétera está muy bien como retoricismo recurrente de quienes ya tenemos una edad. Pero, en el fondo, no deja de ser verborrea inútil e irrespetuosa con quienes soñamos un futuro mejor para las generaciones venideras que se llama simplemente dignidad. Llamar a las cosas por su nombre, cobrar lo que se trabaja y no hacerle el juego sucio a quienes ganan dinero sucio a costa de la limpia ingenuidad de quienes no pueden elegir otra cosa es implicarse, en cuerpo y alma, en el verdadero progreso de una sociedad en la que sobran, sencillamente, quienes se creen más listos que nadie a costa de la siempre aparente torpeza ajena. Es la horrorosa historia de Bob Esponja y el señor Cangrejo.

Es incompatible la lucha de nuestros abuelos -que como el niño yuntero de Miguel Hernández lograron romper las cadenas de sus hijos en el campo gracias a una educación general sostenible- con esa falsa nostalgia que a veces nos entra a sus nietos de volver hacia atrás, como el cínico jefe de Bob Esponja, o sea, como los cangrejos. Quiero decir que volver, como sueñan algunos a los que toda reforma laboral les da siempre repelús, es vaciar de digno significado aquellas luchas pretéritas para que actualmente hayamos avanzado algo en trabajar para vivir y no seguir viviendo para trabajar.

Los ejemplos del supuesto desorden patronal son sintomáticos, como el de ese dueño del restaurante que, al ofertar un puesto de camarero, se sorprende de que un aspirante se atreviera a preguntar cuál iba a ser el salario. Lo mismo el hombre pensaba pagarle en sal. Si los poderes públicos no están para explicarles a señores como este que estamos en el siglo XXI, serán poderes, pero no públicos, sino siempre interesada, oculta, oscuramente privados.