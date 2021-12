La libertad más que la salud

La salud de la generalidad de los humanos es la libertad, lo estamos viendo con la pandemia. Nos encontramos ya en periodo de alerta de nuevo y después de Navidades va a empeorar la situación. Sin embargo, da la impresión de que vivimos como si no pasara nada. Ya es rarísimo conocer a alguien que, a su vez, no conozca a nadie que no haya contraído el virus, quienes hemos tenido la suerte de no pasar por ahí somos conscientes de que una espada de Damocles invisible y misteriosa puede atravesarnos sin ni siquiera darnos cuenta y al cabo de un tiempo brotará de nuestra herida más o menos sangre, a veces toda, y nos iremos al otro mundo. Nos preocupa y nos angustia pero ahí seguimos, me recuerda todo a aquel pasaje de El Quijote en el que el caballero de la triste figura le habla a Sancho de la libertad como el don supremo al que aspiramos los seres humanos.

Lo podemos llamar también irresponsabilidad, si queremos, o cualquier otra palabra que nos descalifique como seres razonables. Lo que yo creo no obstante es que hemos dicho aquello de “que sea lo que Dios quiera”. Parece una barbaridad pero no lo es, es un razonamiento igualmente. El principal objetivo de un ser vivo es sobrevivir, en efecto, a este mundo no hemos venido para “ser felices” como afirma la publicidad, el mal cine o los lugares de emparejamientos en la Red; hemos venido sobre todo a sobrevivir y en esa supervivencia experimentamos momentos a los que podemos llamar felices.

Hemos decidido que sobrevivir es sentir y ver lo que tenemos delante. Al virus no lo vemos, es sólo una probabilidad, muy posible, pero una probabilidad, de manera que hemos acudido a otros factores visibles: la vacuna, la mascarilla, las distancias de seguridad, los geles hidroalcohólicos. Y ya está, no estamos dispuestos a ceder nuestra salud y dejarla en manos de una probabilidad muy posible pero abstracta: un virus. Nuestra salud no es lo invisible ni una muerte que la vemos como menos probable todavía, nuestra salud es la libertad, la necesidad del otro, de otra piel, de otros labios, de otros lugares. Nos puede penetrar el virus pero a ver quién nos quita lo bailao en una reunión de amigos donde haya corrido el vino, la cerveza, los alimentos y las risas. Con todos esos frutos recolectados acaso nos tengamos que entregar a una cuarentena y nos exponemos a la cama del hospital y a la muerte incluso. Entonces tal vez pensemos a un tiempo que nadie nos arrebatará los besos de un nieto, de una nieta o de la persona amada aunque menuda metedura de pata hemos cometido sin tomar más precauciones aún.

Incluso en ese riesgo en busca de la libertad sabemos que esa libertad depende de que sigamos viviendo a través del trabajo nuestro y el de los demás. Con el aval de las vacunas -en las que confiamos más de la cuenta- estamos aplicando una conducta darwiniana: que resista el más fuerte pero esto no se puede parar más, el humano si no sale a cazar diariamente muere por inanición y al salir a cazar se arriesga a que el cazado sea él, así ha sido siempre y así lo es para todos los animales de la naturaleza que saben cuándo saltan de su madriguera pero ignoran si volverán a ella.

Me parece que hay mucho de lo anterior en nuestra conducta. Luego llega la otra cuestión: no somos animales irracionales, hemos montado una sociedad y en ella hay hospitales que se colapsan y si deseamos sobrevivir es necesario sacrificar nuestro principal alimento: la libertad. Para lograr la salud de todos debemos dejar momentáneamente una parte importante de lo que sentimos, es decir, un paso atrás para ver si podemos dar de una vez los dos pasos adelante que coinvierta a este azote al menos en un virus más de los muchos que nos acompañan y nos fastidian pero no nos atormentan. Eso ya está en las manos de cada uno a menos que queramos que nos traten como a críos -que se portan mejor que nosotros porque no han vivido tanto- y provoquemos que papá Estado nos prohíba cualquier movimiento, lo cual sería pegarse un tiro en el propio pie, tanto nosotros como el Estado que también somos nosotros.