La Llave del Cante a Enrique Morente

La Llave de Oro del Cante solo tiene valor cuando se le dan a un cantaor gitano. Es como la democracia para la socialista Adriana Lastra, que solo tiene importancia cuando gana las elecciones su partido. Cuando las gana la derecha, la democracia no vale y anima al pueblo a echarse a las calles para incendiarlas. Enrique Morente lo sabía y cuando hace unos años hubo un movimiento desde Madrid para que le dieran la cuarta Llave del Cante, paró ese movimiento porque estaba seguro de que iban a ir a por él en cada actuación. Me llamó a casa y me lo dijo: “Manolico, no apoyes la petición y, si puedes, lucha contra ella”. No le interesaba para nada ese trofeo tan manoseado y manipulado a lo largo de la historia. Sabía, porque el maestro era un sabio, que al gitano portuense Tomás Ortega López El Nitri se la dieron unos amigos en el siglo XIX, en una fiesta. Era la primera llave de la historia y gracias a ese trofeo sabemos que existió el sobrino de Antonio Ortega Heredia El Fillo. Morente sabía también que la segunda se la dieron al cantaor sevillano Manuel Vallejo, en 1926, en Madrid, en desagravio por haber perdido la Copa Pavón frente al también cantaor sevillano Manuel Centeno. Vallejo era una primera figura del cante, pero le dieron la Llave por un tema comercial de los empresarios del Teatro Pavón.

También sabía don Enrique Morente Cotelo, que en paz descanse, que la que le dieron a Antonio Mairena en Córdoba, en 1962, la tercera de la historia, ocurrió por un chanchullo del poeta pontanés Ricardo Molina Tenor, amigo íntimo del cantaor mairenero, con quien preparaba un libro, Mundo y formas del cante flamenco, que, curiosamente, se puso en las librerías al año siguiente de lo de la Llave, en 1963. Dicen los gitanistas que esa llave no tenía ningún valor hasta que se la dieron a Mairena. Entonces, ¿por qué aceptó el regalo el maestro mairenero y por qué puso tanto empeño Molina en que la tuviera? Morente sabía igualmente, que la cuarta Llave, la que le dieron a Camarón a título póstumo en 2000, constituyó otro despropósito porque nunca se había dado a título póstumo. Por tanto, como era un sabio que lo sabía casi todo sobre el cante, nunca quiso saber nada de la dichosa llave. Y si él no la quería, ¿por qué la están pidiendo ahora sus amigos y admiradores, a título póstumo, cuando, además, la tiene Antonio Fernández Díaz Fosforito, el cantaor de Puente Genil, aún vivo? Que por cierto, es la llave mejor dada, aunque Juan el Lebrijano dijera, cuando se la dieron, que “no se le puede dar la llave a un mudo”. Por todo lo expuesto digo, al cinco por medio, que no solo no voy a firmar ningún papelito para que le den el galardón al señor Morente, para mí el genio del cante, sino que me pongo totalmente en contra de la concesión. Para empezar, no la necesita para nada. Le vino bien a Mairena, porque gracias a ella se hizo por fin figura del cante. Para terminar, porque él, Morente, estaría en contra si viviera.