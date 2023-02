La Llave para Fernanda y Bernarda

El Ayuntamiento de Utrera va a pedir la Llave del Cante para Fernanda y Bernarda con motivo del centenario del nacimiento de la primera, que es precisamente hoy día 9 de febrero. Menudo cachondeo hay con la dichosa Llave, que, por cierto, la tiene el maestro Fosforito, y está aún vivo. Es verdad que se podría otorgar otra sin que le quiten la suya a don Antonio Fernández Díaz, que es una llave bien ganada. Pero si hicieran eso le iban a llover peticiones a la Junta de Andalucía.

Si en cada pueblo andaluz hay uno o varios cantaores, menudo lío se iba a formar. Pero, ¿por qué a Fernanda y Bernarda? Porque en el Ayuntamiento del pueblo donde nacieron las artistas quieren salir en los periódicos y chupar cámara, que es año de elecciones. Si de verdad consideran que fueron dos artistas de valor, que hagan otras cosas más importantes que la Llave. Por ejemplo, editar la obra discográfica de ambas y encargar una buena biografía.

O sea, dar a conocer su legado en todo el mundo. Fernanda y Bernarda no fueron cantaoras para recibir una distinción que representa lo que representa. Y además no necesitan para nada ese trofeo, que si analizamos bien su historia, tiene mucha tela que cortar. La primera, entregada a Tomás el Nitri (Puerto de Santa María, 1838-Jerez, 1877), se trató de una cosa de amiguetes. La de Manuel Vallejo (Sevilla, 1891-1960), un asunto comercial. La de Antonio Mairena (Mairena del Alcor, 1909, Sevilla, 1983), un arreglo. Y la de Fosforito (Puente Genil, 1932), quizá la única que se concedió de manera más seria.

No cuento la de Camarón (San Fernando, 1950-Badalona, 1992), porque se concedió a título póstumo. Si ahora se les concediera a las hermanas de Utrera, algo con lo que no estoy nada de acuerdo, en unos años habría cincuenta llaves del cante concedidas. Fernanda fue una cantaora única, con una pureza que lastimaba. Tuvo una voz impresionante, que se te metía dentro y ya no había manera de sacarla. Era un pellizco en el alma y nunca dio ojana, cantó siempre de frente, por derecho, sin vender la moto. La Llave no la haría más grande de lo que fue y es aún, porque sigue viva. Hoy cumpliría cien años y tenemos muchos meses por delante para recordarla y rendirle honores en Utrera, Morón, Mairena del Alcor o Alcalá de Guadaíra. Dejen la Llave donde está, que Fernanda ya abrió las puertas que tenía que abrir y cerró las que tenía que cerrar. Celebremos su cumpleaños con un felicidades, doña Fernanda, que no pasan los años por usted.