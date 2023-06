La lluvia en el campo

Siempre que llueve regreso a la infancia, cuando los inviernos en Palomares del Río eran de seis meses, lloviendo casi a diario, con lagunas que aguantaban meses sin secarse y tantas nubes que apenas entraban los rayos del sol. Pero también recuerdo sequías en aquellos años, los campos secos y los pozos casi agotados. Recuerdo que poníamos cubos y calderas en el corral para aprovechar el agua de la lluvia que caía del tejado de uralita. Ahora mismo está lloviendo en los pinos de la Puebla del Río, a escasos kilómetros de Palomares. Ha llovido toda la noche y nunca han estado los pinos tan verdes. Anoche puse tres o cuatro garrafas, que se han llenado. Sirve para limpiar, fregar o dar de beber a los perros y las tórtolas. Si volviéramos a mirar por el agua como antaño, como hace sesenta años, no tendríamos problemas. Escucho una publicidad en la radio que nos anima a los ciudadanos a no gastar más de noventa litros diarios por persona. Son muchos litros, ¿no? Si no llueve como hace medio siglo y gastamos cien veces más agua que entonces, tenemos un problema grave y de difícil solución. El problema es que gastamos mucha agua porque es muy fácil abril el grifo y ver salir un chorro de oro líquido.

Llevo unos días haciendo un experimento, ahorrando agua sin dejar de beber y ducharme al menos una vez al día. Y no he gastado más de veinte litros por día. Con el agua que he recogido esta noche, tres garrafas de ocho litros y dos cubos normales, tendré para todo el fin de semana. No regar durante una semana es un ahorro de cientos o miles de litros diarios. Con lo que ha llovido estos días no hay por qué regar y hasta la piscina se va llenando poco a poco, reponiendo al menos lo que suele perder por evaporación. Los ciudadanos tenemos que hacer algo más de lo que hacemos, porque los gobernantes, como estamos viendo, no paran de despilfarrar. Para ellos no hay sequía, ni crisis económica, porque tienen todo lo que necesitan. ¿Por qué creen ustedes que andan peleándose estos días por ir en las distintas listas al Congreso? Porque viven como dioses. ¿Alguna vez han escuchado decir que no hay para pagar las nóminas de los diputados o los funcionarios? Por fortuna, no. Pero los que no somos diputados o funcionarios sí tenemos problemas en el día a día para pagar la luz, el agua o ir al supermercado. Así que la lluvia es un tesoro y ahora mismo llueve sobre los pinos que es una maravilla. Hoy somos menos pobres, gracias a la naturaleza. Sean agradecidos.