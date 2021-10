La lluvia en Sevilla, una maravilla

Y cada año va a ser más maravilloso ver llover en Sevilla puesto que cada año llueve menos. Hay que resignarse a que Sevilla sea una ciudad turística y que en ese turismo entren la Semana Santa y la Feria que nos aportan dinerito y tienen lugar en uno de los periodos del año al que se le supone lluvioso: la primavera. Si llueve no hay dinerito o hay menos y los muy cofradieros lloran si no salen sus hermandades. ¿Nos traerán el agua nuestra de cada día los turistas y las imágenes de la semana mayor? Porque lo que yo sé es que los pantanos están muy bajos, al 40 por ciento he leído a veces; lo que yo sé es que el campo es imprescindible para que los urbanitas comamos sano y un segmento de personas tengan trabajo; lo que yo sé es que el ambiente tiene que limpiarse en una ciudad metida en un hoyo que soporta más de 350 días al año de sol y unas cuantas semanas a base de 38 grados más los picos de 40 y más.

Oigan, que yo he vivido cuando cortaban el agua a las 8 de la tarde y ya no se podía uno duchar y beber porque se hacía acopio antes; oigan, que yo he bebido agua del grifo procedente del río, depurada mil veces y con un sabor a rayos, truenos y centellas. Y aún no soy viejo. Oigan, que el calor mata a mil personas al año en Sevilla y esto no ha hecho más que empezar, de manera que no me fastidien más los periodistas cuando en los informativos empiezan diciendo que va a hacer buen tiempo y temperaturas agradables entendiendo por eso la ausencia de lluvias. Hay pocas cosas que me cabreen ya de manera explícita pero estos sujetos me sacan de quicio. ¿Buen tiempo? Esto es un desastre y así hay que decírselo a la gente, nuestros nietos y biznietos van a tener dobles ganas de emigrar: por falta de trabajo y por el clima canalla de Sevilla que sólo es llevable en otoño y en invierno.

Esos a los que los progres llaman “los ricos” pasan su vida en verano en sus casas externas a Sevilla y Andalucía y en invierno en las de Sevilla porque ya se sabe que hay dos clases de vida: la buena vida, que es cara, y la otra, más barata, pero que ya no es vida. En Sevilla ya sabemos por el roquero Silvio que no hace falta ganarse el pan con el sudor de la frente porque se suda sin trabajar. Y más que vamos a sudar, ¿o es que esperamos que los aires acondicionados nos lo resuelvan todo? Aquí está en marcha un proceso claro de autodestrucción del planeta y, si no lo remediamos, que cada vez tenemos menos tiempo para hacerlo, unos de los primeros en caer en Occidente seremos los sevillanos.

“El puente de todos los santos será pasado por agua”, avisan los medios. Ojalá, estoy deseando de que caiga o esté cayendo el manso y además que lo haga donde tiene que ser, sobre los pantanos que tampoco son ya suficientes para la población de la llamada gran Sevilla (a ver si un día es una realidad y no sólo un nombre). Desde la ventana de mi estudio me llena de gozo ver caer el agua, la poca que cae ya al año. Y si tengo que salir me encasqueto el impermeable y adelante como hacen millones de españoles en otras partes del suelo patrio.