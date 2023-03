No me imaginaba yo defendiendo por una vez a Abascal, el de Vox. Y menos me imaginaba que los de Podemos le pusieran en bandeja la defensa. Vaya torpeza. Pero he de decir, porque no me debo a ninguna sigla, que yo no quiero que la madre de Abascal hubiera abortado. Ni siquiera he buscado quién es la mujer que parió a Abascal. No me importa. Yo no quiero que ninguna mujer tenga que abortar. Ninguna. Ni siquiera la de alguien que no me caiga bien, o rematadamente mal. Creo firmemente que todas las personas son absolutamente respetables. Y también creo que las opiniones de muchas son absolutamente despreciables. Cantar en una manifestación “Qué pena me da / qué pena me da / que la madre de Abascal / no pudiera abortar” es algo absolutamente despreciable. Y no, no es una chiquillada, porque a esas manifestaciones no van chiquillas, sino mujeres tan adultas que se legalizan sus propios abortos. De modo que defender ahora que aquella letra no fue sino un infantilismo es igualmente despreciable y un signo inequívoco de que hay un sector cada vez más amplio de la política nacional que sueña precisamente con infantilizarnos a todos.

Me imagino –creo que no solamente yo- qué hubiera ocurrido en este país si el cántico en cuestión no hubiera sido contra un líder de la ultraderecha sino contra una lideresa de esta izquierda que nos está defraudando por el otro extremo. Me lo imagino perfectamente. Y máxime si ese cántico es replicado luego por responsables políticos a los que pagamos entre todos, si ese cántico traspasa las fronteras del Congreso... Creo que todos nos lo podemos imaginar sin dificultad alguna. Lo único que lamento es que estemos dándole pábulo a una juventud acrítica que, como les han enseñado sus mayores, solo levanten la voz cuando las ofensas son contra los suyos. Yo sigo soñando con una juventud preparada, culta, con capacidad de discernimiento, independiente, creo que justo lo contrario de lo que interesa en el seno de determinadas organizaciones como si fueran sectas. Qué pena tan grande.