La mágica vuelta de calcetín

¿Cómo ha ido el puente? yo lo he aprovechado para poner el Belén, decorar la casa con motivos navideños, ver buenas pelis y dar un estupendo paseo por Tomares, mi pueblo, junto a mi chico, Alonso. En medio de la plaza del Ayuntamiento había un simpático y enorme trineo de color blanco, con un banco acolchado que invitaba a sentarse, una parte trasera cargada de paquetes simulando regalos y dos hermosos renos en su parte delantera, ¡los chiquillos iban en bandada a hacerse fotos! y, como nos pareció graciosa la estampa, finalmente nosotros también nos hicimos la nuestra.

-"¡Mira, un puesto de churros!" -le dije a Alonso señalando con el dedo una curiosa cabaña de madera que se encontraba a unos metros del trineo- .

-"Pero, ¿dónde has leído tú `churros´? -me preguntó extrañado-.

- "¡Ahí, ahí!"- le dije señalando un enorme cartel apoyado en la cabaña-.

Alonso se rió y fuímos a la cabaña. Sí, el cartel era enorme pero no, no ponía "churros", ponía "correos", creo que mis ganas de dulce se aliaron con mi miopía para gastarme una pequeña broma. La cabaña resultó ser en realidad la central de "correos" de Papá Nöel y en su puerta se encontraba una elfa vestida de rojo corazón que se rió durante un rato con la anécdota churrera... Seguimos caminando y un poco más a la derecha se encontraba un llamativo tiovivo que no paraba de girar con sus caballitos y sus luces para alegría de la chiquillería, mi niña interior hace rato que se había subido sin pedirme permiso, si bien mi cuerpo seguía en tierra firme, creo que Alonso, de una mirada, adivinó mi trastada mental y se sonrió...

¿Echar de menos o acoger a más?

Como hacía un frío que pelaba, llevaba puestos mis vaqueros con las botas mosqueteras, esas botas que llegan hasta más allá de la rodilla y éstas, en concreto, son de terciopelo, así que iba "muy a gustito" si no tenemos en cuenta el considerable tacón, muy estiloso pero poco práctico. Decidí sentarme un rato en un banquito de la plaza para darle un respiro a los pies y de esta forma adopté el rol de observadora, hice un barrido mental del panorama de la plaza: los niños corriendo de aquí para allá, el trineo con los renos, la central de correos de Papá Nöel, el tiovivo... Un momento... Acababa de reparar en un hueco que quedaba en medio de la plaza, habitualmente ese vacío lo llenaba, cada Navidad, una hermosa pista de hielo, donde los niños disfrutaban aprendiendo a patinar y los adultos lo pasamos bomba animando (la probé el año pasado con mis sobrinas y ¡fue genial!), ¿qué habría pasado este año? Le pregunté a la elfa y su parecer coincidía con mis sospechas: la ausencia de la pista de hielo se debía a las "especiales circunstancias" que estamos viviendo. Bueno, la pista de hielo era estupenda pero también estaban magníficas las nuevas atracciones de la plaza, por lo que como si se tratara de un calcetín, le dí la vuelta al "echar de menos" y lo transformé en todo lo contrario... Acababa de convertir ese "echar de menos" en "acoger a más", ¡me encantó esta metamorfósis!

Esta "vuelta de calcetín" de pasar del "echar de menos" al "acoger a más" consiste en cambiar la nostalgia por la alegría, la sensación de vacío por el sentirse pleno, la estrechez de miras por la amplitud de corazón, el enfoque de la carencia por el enfoque de la presencia y, si lo haces, ¡marcarás una significativa diferencia! Esta simpática "vuelta de calcetín" nos dice que es una tontería centrar el pensamiento y la emoción en lo que falta en lugar de dirigirlos a acoger con ingenio lo que tenemos por delante... Esa transformación del "echar de menos" al "acoger a más" es una sincera invitación a abrir de par en par las ventanas de la mente y del corazón para renovar el aire, que últimamente es más necesario que de costumbre esto de ventilar... Esta "renovación ambiental interior" que viene de la mano del "acoger a más" nos hace desviar el foco de la rotura de esquemas para caer en la cuenta de que... ¡ya nos sabíamos los temas! y con ese conocimiento profundo nos toca empezar a remover el mundo, renovar conciencias y experiencias, reinventar el yo para llenar de posibilidades el nosotros...

Mis pies ya se habían repuesto, me levanté:

- "¡Ya estoy lista!"-le anuncié a Alonso-.

Reanudamos nuestro paseo, y con más magia mental que Merlín, quedé satisfecha todo el día con la necesaria vuelta de calcetín... ¡Que dobles bien!

María Graciani

https://mariagraciani.wordpress.com/