La mano y el sobaco

En cuarenta días se atraviesa cualquier desierto. O en cuarenta años. No recuerdo lo que dice la Biblia, pero tiene que ver con cuarentena. El caso es que hay mucho desesperanzado desde ayer pensando que este país no tiene arreglo. Y a lo mejor es que no lo necesita.

Después de más de cuarenta días encerrados en casa a cal y canto, o cuarenta años, porque ya ha perdido uno la cuenta, el debate de hace una semana era que el Gobierno no abría los parques y quería, en cambio, que todos los niños se fueran al banco y al supermercado. Evidentemente, eso no fue lo que dijo el Gobierno. Pero da igual. Es lo que entendió todo el mundo. De modo que el Gobierno rectificó y dijo que sí, que abría los parques, aunque era mejor que los chiquillos no cogieran las bicis. La gente dijo entonces que para qué querían ir al parque sin bicis. Y el Gobierno volvió a rectificar, porque rectificar es de sabios, dicen. Y la gente salió ayer con niños, muchos churumbeles con bicis por los parques, los paseos –marítimos y terrestres-, las avenidas, por el campo y la ciudad, a tutiplén, porque el Gobierno, que tendrá la culpa de lo que pase, como decía Carrascal, ha dicho que ya no pasa nada. Evidentemente, tampoco es lo que ha dicho el Gobierno. Pero da igual. Es lo que entendió todo el mundo. O casi.

Si hay gente que ostenta con intención la banderita de España o de su aldea en la mascarilla negra o de lunaritos; si hay gente dispuesta a comprar mascarillas a más de dos mil pesetas porque son rosas o de terciopelo o de Batman; si hay gente que se baja la aplicación del móvil para que le indique si ha llegado al kilómetro desde su casa; si hay gente dispuesta a alquilar un perro y ahora a un niño; si hay gente que pregunta por la última decisión gubernamental para criticarla, sea blanco o negro; si hay gente que sigue empeñada en la picaresca de que no la pille la poli aunque la pille el virus; si hay gente que, frente a la soledad de tantos muertos recientes, se cree más viva que nadie; que el truco está en cogerles las vueltas a las normas ¿qué vamos a esperar de los próximos días en un país solamente esperanzado en la responsabilidad ciudadana? Afortunadamente no es toda la gente. Faltaría más. Pero tanta gente no cabe en las UCI.