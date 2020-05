La «marqueza» Cayetana y el vil Iglesias

Desde mi estudio, en casa, el día 27 de este mayo de 2020, confinado aún, acababa de impartir una clase online a 60 alumnos del último año de la carrera a los que les hablé sobre el poder y el periodismo en España. Después conecté por Internet con el debate del Congreso de los Diputados y estaba hablando mi Aldonza, mi amor platónico, Cayetana Álvarez de Toledo, en castellano con subtítulos en castellano en los que no faltaba la habitual falta de ortografía porque no se dice «marqueza», ¿verdad? Es marquesa. Pues todo el tiempo, Cayetana, el 27 de mayo de 2020 después de Cristo, fue marqueza, ya tiene dos títulos, uno con z y el otro con s.

Está un poco más gordita, o eso me pareció, y por tanto más guapa, porque ya es que la veía casi pre-anoréxica; vestida de negro, su pelo rubianco destacaba más. Estaba hermosa, qué andares más nobles, refinados, qué caminar firme, qué serenidad. Porque todo eso se aprende, de ahí que en los bodorrios y otras celebraciones gozosas no sea lo mismo que una pamela la lleve mi Aldonza a que la lleve Mariquita la Ye-Yé que, como se sabe, es “sevillana, macarena y mu moderna”, en opinión de Fernando Esteso.

Ahí que se hallaba ella, la marqueza y la marquesa, con ese acento argentino, diciéndole a Iglesias lo malo que era y viceversa, Iglesias replicándole que la mala era ella y su PP. En fin, todo muy normal y aburrido. Hablaban de dictaduras. ¡Atención que esto es nuevo! El PP lo fundaron Fraga y otros ministros de la dictadura franquista, dijo por enésima vez Iglesias. En rigurosa primicia, Cayetana replicó: pues anda que usted y Podemos, señor Iglesias, ustedes proceden de las dictaduras de Venezuela e Irán. Y añadía: “Y ojalá Maduro elaborara una constitución como la que elaboró Fraga”.

Además, le dijo a Iglesias que era el espantainversores, el que provoca el recelo absoluto en la UE hacia el gobierno de España. Es decir –y esto lo afirmo yo- seguimos con las dictaduras: como a la UE y los inversores les importa un pimiento la legalidad en España y en todos los lugares del mundo, cuando esa legalidad no va con sus intereses, ejercen su dictadura y no invierten en España o la UE la apoya con menos entusiasmo. La democracia es otra dictadura, por tanto. Diríase que si queremos democracia hay que irse de la UE y controlar desde el Estado toda la riqueza española y crear mucha más ya que los señores que la ostentan no respetan la legalidad democrática y el gobierno español es incompetente pero legal.

Por ahí caminaba la cosa cuando llegó la frase que ha estremecido al mundo, procedente de la lengua de doble filo –fraguista y demócrata- de mi amada: “Usted, señor Iglesias, es hijo de un terrorista”. Fue hábil Iglesias y a pesar de sus 41 años y su bolchevismo no se le lanzó literalmente al cuello. Contestó con serenidad y así, en ese momento y horas posteriores, engordó de votos las alforjas de Podemos que los sondeos las pronostican menos pesadas.

La presidenta de la Cámara le preguntó a la marqueza si borraban eso del libro de sesiones, pero la autora dijo que no mientras la presidenta dijo que sí y la propietaria del copyright protestaba aireadamente, con razón, porque eso debe quedar ahí para la Historia.

Aldonza, ya no eres mi Aldonza. Los pecados de los padres no los pueden pagar los hijos, ya te conozco mejor empíricamente, tú defiendes a Fraga –el de “la calle es mía”, el de los asesinatos “legales” de Granados y Delgado- y haces bien, eres coherente, el pamplinoso es Iglesias que no defiende a Maduro como debería, por miedo al qué dirán y a perder el escaño. Pero eso de que tenga que cargar también con lo que hizo o pudo hacer su padre es demasiado. Sí, sé que lo dice La Biblia –o lo insinúa- y tú estimas que si pacta con Bildu él es también terrorista, pero también sostiene La Biblia que “quien presta dinero por interés y usura no merece vivir, y no vivirá”. Y tú, mi examor platónico, eres muy amiga de esos, por algo ibas vestida de negro, la dama de negro que mata, como la novia de la película de François Truffaut y Jeanne Moreau. En pocas palabras: que ya no vas a heredar ni un verso mío, marqueza.