La mayoría silenciosa espera

Para quien no se arriesga en la vida sino que se limita a decir que van a venir los derechosos y los fascistas, sacar gente a la calle y hacer ruido es más fácil que para quienes han de cargar con la responsabilidad de sembrar tanto puestos de trabajo y progreso como también injusticias evidentes. La ecuación se ha invertido. La izquierda es hoy la caridad y las homilías y hasta las proclamas y fundamentalismos estilo San Vicente Ferrer y la derecha sigue siendo la representante de los que abusan y oprimen. Quitarse este sambenito basado en hechos reales es complicado. El mundo no lo mueven las masas salvo para el consumo de toda clase de productos -desde ideas hasta objetos- que en su mayor parte les ha entregado la actividad socioeconómica de las derechas. En esta dinámica se origina a la vez progreso e injusticias y a esto último se agarran quienes viven del progreso que otros generan, desde una película progre hasta un cacharro para hacer lo que llaman ciberactivismo desde el confort de un sillón que también el sistema les ha proporcionado.

Si además las izquierdas le hacen ascos al esfuerzo y venden indolencia y vagancia el éxito de la penetración cultural en las mentes está asegurado porque el humano en general lo que menos desea es esforzarse, eso es asunto de creadores, de científicos, de filósofos y de empresarios o, lo que viene a ser casi lo mismo, de las víctimas de la verborrea de la quietud y las patochadas como las leyes para favorecer un supuesto buen trato a los animales o cambiar de sexo cuando no se sabe aún quién es uno porque los cerebros no han madurado bastante. Es decir, lo más retrógrado, lo que hace menos humano al humano, lo que huye de que nos ganemos el pan con el sudor de nuestra frente o que sea el mejor el que esté arriba es lo que hoy se cultiva más y eso tiene un ganador: el mediocre y el débil. Y otro más a nivel general: el caos y la confusión mental de otra masa de personas que permanece expectante, con el instinto de que las cosas no le gustan sin saber por qué no le gustan aunque lo intuya.

Esa es la mayoría silenciosa, la que raramente quiere follones pero sabe que desde arriba la están fastidiando más de la cuenta; la que se queja entre ella y para sus adentros y la que votará contra esta izquierda que ni siquiera es izquierda porque actúa sobre la base de la nada, del griterío, sin anunciar algo nuevo, como decía el poeta. Sólo busca demonios, sólo ve problemas que ella misma ha creado, es el idiota que le señalas la luna y te mira el dedo. Es el idiota que se ha formado a través de la jungla de la confusión que son las redes sociales y otras herramientas servidas por el mismo sistema que cuestiona.

La mayoría silenciosa protestará en las próximas elecciones contra este caos que ve. Y lo hará apoyando a las derechas, votando en blanco o quedándose en casa. A fin de cuentas, la democracia es un juego con las cartas marcadas donde el pescado está vendido de antemano: o estás con el orden occidental o te vas a hacer puñetas. La izquierda no está ni con el orden ni con el desorden, no está y no sé si se la espera, es un batiburrillo de personal que se pelea entre sí, ostentando en el gobierno o sin ostentarlo; vive gracias a las derechas y lo que representan, no tiene un nuevo mundo que ofrecer, sólo gritar que los ricos son muy nocivos para no colocar nada en su lugar. Cuando lo ha colocado ha debido retirarse poco a poco para que los llamados ricos ocupen su lugar. Pero como los ricos son humanos, ese ser miserable que los humanos llevamos dentro ha vuelto a actuar para darle alas a la izquierda que desde la nada grita y enfollona mientras la mayoría silenciosa mira y toma nota para luego hacer lo único que sabe hacer: agarrar una papeleta, votar y volverse a su casa.