¿La mejor salida al sufrimiento?

En 2018 se suicidaron en Andalucía la friolera de 653 personas, en su mayoría hombres. En total, 505 hombres y 148 mujeres. Las cifras son tremendas. Y lo peor es que, según Europa Press, por cada suicidio hay veinte intentos. Si contamos los que lo piensan a diario, esto da miedo. Yo mismo lo he pensado decenas de veces, aunque jamás lo intenté. No es porque le tenga mucho aprecio a la vida, sino porque jamás le haría esa faena a las personas que me quieren y que lo pasarían mal.

Tuve un amigo íntimo que se suicidó hace muchos años, guitarrista, y aún no lo he entendido porque era aparentemente un chaval feliz y lleno de proyectos. Nadie que sea feliz quiere acabar con su felicidad, tan escasa, luego no tendría sentido que se colgara de un olivo o se tirara desde la Giralda. ¿Es un acto de valentía o todo lo contrario? Creo que se dan los dos casos. Y creo también que a veces el suicidio es producto de un claro estado de lucidez repentina, aunque muchas personas se hayan suicidado por trastornos mentales, ofuscación, desesperación o depresión.

Recuerdo que mi madre amenazó muchas veces con colgarse, cuando yo era aún un niño, y que siempre que llegaba del colegio la llamaba antes de entrar en la casa por miedo a verla colgada en el olivo del corral o alguna traviesa. Es verdad que cuando alguien dice que se va a suicidar un día, nunca o casi nunca lo hace. Alguien me contó que un mozo sevillano le dijo una mañana a su madre: “Me marcho, omaíta, que me voy a tirar desde la Giralda”. Como había amenazado muchas veces con el asunto, la madre le dijo: “Mira antes de tirarte, hijo, no vayas a aplastar a alguien”. Y dos horas más tarde escuchó la noticia por la radio mientras tendía la ropa en la azotea de su casa. El chaval se había tirado al vacío desde el campanario de la torre mora, ahora sí, llevando a cabo su repetido anuncio de una muerte sonada. Luego se supo que tenía el yo por los suelos, que no se valoraba nada.

Se suelen suicidar ancianos por creer que ya no sirven para nada y que dependen de los hijos para comer o asearse. Y jóvenes que no tienen fuerza para afrontar el hecho de estudiar y llegar a ser alguien en la vida. Hay tantos casos y motivos, que el sociólogo Emile Durkheim distinguía entre cuatro tipos de suicidio: suicidio altruista, suicidio fatalista, suicidio anómico y suicidio egoísta. Yo añadiría un tipo más: suicidio por hartura. Era una frase muy propia de mi madre: “Qué jarta estoy de vivir”. Pero murió con casi noventa años y como consecuencia de un ictus.

Cada cuarenta segundos, alguien se quita la vida en el mundo. Y ahora viene la pregunta obligada. ¿Qué hacemos para evitar esta tragedia? Ochenta personas se han quitado de en medio en el tiempo que he tardado en escribir el artículo. Para morirse.