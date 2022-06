La memoria de Selectividad

La memoria es tan prodigiosa, que uno puede recordar -casi palpar con los latidos del mismo corazón de entonces- aquellos antiguos nervios frente a la Selectividad que hace 25 años no tenía siglas, ni siquiera siglos de antigüedad, porque tus padres no habían conocido aquello y tú estrenabas en tu familia ese orgullo vertiginoso de entrar en la Universidad por esa puerta grande que es siempre el mérito de haberte cultivado estudiando en la escuela pública, a pelo, dando trompicones con las asignaturas que se te resistían, usando el diccionario, revoloteando por la biblioteca de tu pueblo, en busca de toda esa información críptica que años después destaparía el Google, sin referentes apenas a los que preguntar por nada, soñando mucho con esa máxima de tu madre de que una persona formada llegaba adonde hiciera falta. La memoria es tan prodigiosa, un cuarto de siglo después, que uno siente el galopar de este mismo corazón ya mucho más en calma, menos ingenuo, y el nervio aflora por la imaginación de cuando no pueda recordar. Todo llegará.

Ha llovido desde aquellos días compartiendo coche de los padres ajenos para la aventura de alcanzar Reina Mercedes. Ha llovido desde entonces y hoy prometen unos 40 grados. El cambio climático es cierto. También el cambio de tantas otras cosas. Recuerdo como si fuera ayer ese olor insólito que uno adivinaba siempre en la excepción de subir al coche de un conocido apenas, casi un extraño, el perfume a pino, la risa floja por el nervio colectivo, los apuntes desordenados para nada, aquel desayuno exprés en la cafetería de enfrente sin ganas de tostada, el terror a llegar tarde cuando te nombraran, a haber perdido el carné, a que el boli no pintara, a quedarte en blanco de repente, a que se te echara el tiempo encima, a volver con el rabo entre las piernas como aquella vez en que uno suspendió el práctico del coche... Ha llovido porque, aunque veinte años no sean nada, veinticinco sí lo son.

Y uno se ve ahora, tanta vida después, al otro lado de la barrera, dando instrucciones a la chavalería, intentado calmar sus nervios, repitiendo frases desgastadas que una vez te resonaron como traídas de otra parte, y solo siente la incapacidad de explicar lo fundamental: que la Educación es un reto a largo plazo que no consiste en cubrir el expediente, por mucho que cada ley educativa haga que echemos de menos la anterior, por mucho que las izquierdas nos engañen con la matraca de que la igualdad consiste en que todo el mundo apruebe mucho y rápido y las derechas con que la religión es lo importante, por mucho que sigan vendiendo la burra de que todo tiene un precio, por mucho de que nadie anime hoy a leer incansablemente, en cualquier parte, a cualquier hora, sin pensar jamás que nadie tiene que examinarte a continuación más que tú mismo, tal vez 25 años después.