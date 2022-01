Hemos llegado a contabilizar muchos más perros que niños, y no tengo nada en contra. Incluso a tratar a los perros mejor que a algunos niños, contra lo que sí tengo, no por los perros, sino por los niños. Vivimos en un país en el que se ha legislado muchísimo a favor de los perros, cosa que no está mal. Sin embargo, hay un problema acuciante, grave, diario, espeluznantemente escandaloso: la mierda de los perros. Digámoslo más fino pero no más bajo: sus cacas, sus heces. Hay mojones de perros por todas partes, especialmente en los parques, donde cada vez hay menos niños jugando y más perros cagando. Sonará feo, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre.

Hay parques por los que es imposible pasar mirando al frente. Hay que ir dando saltitos, haciendo eses, zigzagueando constantemente para evitar pisar las cacas que a los dueños de los perros no se les ocurre quitar. Hay dueños y dueñas de perros que vienen de una punta del municipio donde viven a otra punta de la localidad para que sus mascotas caguen. Directamente. Hay parques que están absolutamente minados de cacas, por los que es imposible pasar sin pisar al menos una, por mucho que te esfuerces. Puedes ir todo lo pendiente que quieras, pero si esquivas esta, y la otra, y la siguiente, e incluso cuando pisas césped, seguro que no sales sin haber pisado una perfectamente camuflada, entre el verdor oscuro de la yerba y ese marrón evolucionado de las cacas según cuántos días lleven ahí. Las cacas, por decenas, te obligan a agudizar la vista -y el asco- para evitar llevarte alguna pegada en el zapato. Es otra pandemia a la que hay que poner freno. Y está claro que no se lo va a poner esa mayoría de dueños perrunos que no tienen planeado jamás agacharse con su bolsita de plástico. Seguro que se embadurnan de gel desinfectante, muy conscientes del peligro del coronavirus...

He escrito consciente y dolorosamente “mayoría de dueños” porque es imposible que no sean mayoría a la vista de cómo están las calles y los parques. Es algo tan generalizado, que forma parte del paisaje, y como con todos los males, terminamos adaptándonos a él mirando para otro lado. Es lamentable.

Y también lo es que las autoridades hayan transigido, después de tanto mensaje vacuo, de tanta lacia doctrina, de tanta concienciación, de tanta falsa amenaza, de tanto cartel anunciando multas astronómicas que suenan hasta ridículas.

¿Alguien se imagina a las madres cambiando los pañales de sus bebés en el primer lugar que les pille y tirándolos sin más?

El problema es que hay demasiada gente comprando perros como quien compra un caprichito de temporada, que no sabe que se trata de un animal y lo usa de entretenimiento antiestrés, de juguete, de postureo, de complemento, qué sé yo. Supongo que aquel primer confinamiento en el que solo nos dejaban salir si era para pasear al perrito también contribuiría lo suyo. El caso es que nadie dice nada, que no solo hay ya más perros que niños, sino incluso más mierdas que perros y el cartel que puso una paisana en su ventana se me antoja el undécimo mandamiento de la ley de ese sentido común que sigue siendo el menos común de los sentidos: “El perro no es mío; la mierda tampoco. Por favor, recógela”.