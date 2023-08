La mierda literaria de los perros

Los dueños de los perros que no cumplen con su deber de dueños están contribuyendo al odio canino mucho más que los enemigos de los animales. Me refiero a esos amos y amas perrunos y perrunas que tanto han agudizado su sentido del disimulo, del despiste, de estar siempre en asuntos tan trascendentes que cuando sus criaturas levantan la pata tan silenciosamente para regar de pipí esta acera, aquella fachada o cualquier farola surcan los mares inhóspitos de su vasta imaginación, inaccesible para los demás, que solo vemos la meada o el regalón de turrón, duro o blando, porque los hay para todos los gustos y de todos los colores. Mientras ellos miran el móvil o hablan por el terminal, sonriendo cándidamente y mirando impenitentemente justo para el otro lado, el perrito levanta la pata, o arrastra el trasero, o empuja como un condenado para dar de vientre allí mismo... Luego están los de la bolsita en la mano, como aquellos cascos quitamultas de hace un par de décadas, que salen y vuelven con la bolsita como un preservativo contra sanciones y contra su propia mala conciencia porque sienten que solo por eso cumplen con su deber. El caso es que nuestras calles crecen en el cultivo de heces hasta el punto de que ya habrá quien esté ideando cómo sacarle la rentabilidad. Porque materia hay. Tela telita.

La fiebre del perrito es como todas las demás, pero no vemos el momento de que comience su declive. Hubo un tiempo para la riñonera, otro para el yoyó e incluso ciertas épocas para el tamagochi, los auriculares gigantescos o los inseparables. Pero todo aquello era más higiénico. Hace más de un siglo, uno de los mejores cuentistas rusos, Antón Chéjov, escribió La señora del perrito, un relato en el que el perro –que además no caga- es lo de menos, pues el argumento trata de la relación amorosa y adúltera entre un banquero ruso y una mujer a la que conoce en Yalta, a la orilla del mar Negro, mientras pasea un perro que parece de porcelana porque no constan literariamente sus mojones.

Me acuerdo del relato cuando veo a estos señores y señoras de los perritos de por aquí, porque siempre me dan la sensación de tener asuntos pendientes mucho más importantes que los míos y que por eso no reparan en las grandes majadas que sus mascotas van dejando por el mundo. Y creo que a quienes no tenemos más remedio que ir sorteando, zigzagueando, saltando, brincando, driblando, regateando y esquivando unas calles repletas de mierda a todas horas nos afecta cierto complejo de inferioridad porque nos da la sensación de que, como cada cual termina viendo lo que verdaderamente le preocupa, seguramente es que a nosotros nos debe de preocupar la mierda en un mundo de mierda, mientras que esos felices dueños perrunos se libran de ver mierda por ningún sitio porque terminan convertidos en una especie de intelectuales ajenos a las vulgaridades mundanas, que quedan para las señoras que todavía se afanan en limpiar la puerta de sus casas cada mañana, tan antiguas ellas, para los barrenderos que se cagan cada mañana, mientras hacen su trabajo, en las perras que paren a los perros y para esos otros dueños responsables que, después de limpiar a conciencia lo que sus perros manchan, tienen que cargar con la mancha de esos otros dueños que provocan columnas como esta.