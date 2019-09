La momia y el momio

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia. Dicen que, desde este martes, España es un país mucho más democrático: Los perros se atan con longaniza, los campos florecen y el cielo brilla distinto desde que doce togas han avalado a coro la mayor hazaña del peor gobierno –con su presidente al frente- de la historia reciente de este trozo de tierra que algunos nos seguimos empeñando en llamar España. Todo, gracias al traslado previsto de la momia de un señor que mandó en España con mano de hierro durante 38 años y falleció envuelto en cables hace ya ¡44!. Es tiempo suficiente para muchas cosas, entre ellas para intentar desligitimar la herencia de una transición modélica y verdaderamente democrática en la que –no se olvide- se viajó de la ley a la ley sin necesidad de desmantelar el estado desde sus cimientos.

Eso es, precisamente, lo que no perdonan algunos. Enredados en su bucle meláncolico, añoran batallitas que les hubiera gustado contar y nunca sucedieron. Después de tanto tiempo algunos inconscientes siguen soñando con un país partido e incendiado en el que se hubieran derribado estatuas, quemado palacios, proclamado una república popular con líderes autoproclamados y encaramados sobre barricadas. Pero esas mismas barricadas las habían visto y sufrido desde un lado y otro una impresionante baraja de hombres que, con su perdón mutuo, hicieron posible el milagro.

Los de siempre no lo consiguieron entonces pero lo intentan ahora, pasando por encima –por cierto- de la decisión del rey Juan Carlos, que ordenó expresamente el entierro del caudillo en la fosa improvisada en el crucero de la basílica del Valle de los Caídos. Por lo visto, en España, nadie estuvo en la plaza de Oriente. Todos corrían delante de los grises y escuchaban insoportables discos de Raimon. Pues ni una cosa ni la otra: me quedo con esa tercera España que se levanta cada mañana con las claritas para meter en su cuenta mil euros de mierda. A esa le suda las narices –por no nombrar un miembro más rotundo- donde metan al general, resucitado una y otra vez para llenar la nada absoluta en la revolotean nuestros barandas. Para seguir en el momio hay que apuntarse batallas ganadas. Aunque sea echándole cojones a un muerto.