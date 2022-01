La muerte de René Robert

Que muerto se quedó en la calle

que con un puñal en el pecho

y que no lo conocía nadie.

La trágica muerte del gran fotógrafo francés René Robert, en París, de hipotermia, deja claro qué mundo hemos construido entre todos. Salió a pasear de noche y cayó al suelo, seguramente como consecuencia de un mareo. Tenía 85 años. Ningún transeúnte se paró a socorrerlo, quizá entendiendo que era un mendigo que dormía la mona en la acera, una escena habitual en esa ciudad. Precisamente un indigente sí lo atendió y cuando descubrió que podía estar muerto llamó a una ambulancia, aunque poco pudieron hacer ya por él: había fallecido de hipotermia, congelado, porque estuvo toda la noche tirado en el suelo a merced del frío y la humedad de la capital francesa en esta época del año. Podría ser el principio, y hasta el final, de una novela. La vida de este gran artista francés enamorado del flamenco que ha ido a morir de una de las maneras más crueles posibles: ignorado por todos, como un perro herido, en plena calle. Le conocí, aunque poco, y me atormenta el hecho de que hubiera estado consciente el tiempo suficiente como para darse cuenta de lo que le estaba pasando en esos momentos, solo en plena calle, en el suelo, sin fuerzas para pedir socorro y viendo cómo nadie se paraba a preguntarle qué hacía en el suelo. O a lo mejor, quién sabe, cayó al asfalto ya sin sentido y no se enteró de nada. O sea, de que nadie se paró a socorrerlo, como si fuera un perro, porque el mundo que él fotografió no era como quiso verlo. No merecía una muerte tan miserable un artista de su sensibilidad y compromiso con el arte y el flamenco en particular. Federico García Lorca se anticipó hace muchos años a esta historia, con su Poema a la soleá. Quién se lo iba a decir a René, tan flamenco y tan lorquiano:

¡Cómo temblaba el farol, madre!

¡Cómo temblaba el farolito de la calle!

Era madrugada. Nadie

pudo asomarse a sus ojos

abiertos al duro aire.