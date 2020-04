La muerte es el viaje de todos

A la muerte se le suma la muerte. Y al dolor el dolor. La muerte, convertida en las últimas semanas en estadísticas frías y secas, es dolor, es angustia, es soledad y, por qué no decirlo, es una avalancha de amor tan grande como la que provocó durante su vida el que comienza el último viaje. El que da amor solo puede recibir eso mismo. Al amor se le suma el amor.

Me acabo de enterar de la muerte de Concha, madre de Óscar Gómez. Óscar fue director de este diario no hace mucho. Sé que es un hombre con el sentimiento a flor de piel, cariñoso con su pareja y sus hijos, dispuesto a ayudar siempre que puede. Y me enternece saber lo que está sufriendo, ahora mismo, porque piensa que su madre nunca pudo ser feliz estando dedicada sin descanso a sus hijos. Me emociona saber que, incluso en las circunstancias más duras, somos capaces de enseñar nuestra mejor cara para pedir perdón por lo que no hemos sido capaces de dar a la madre que ya no volverá nunca más.

Ahora que nos tiene situados, la muerte campa a sus anchas por el mundo entero. Sin contemplaciones. Pero seguimos con la moral intacta, con el dolor a cuestas, pero con las ganas de vivir íntegras para poder rendir homenaje a nuestros muertos. Cada instante de los que nos quedan de vida sin que falte uno solo.

Óscar sabe que su madre ha comenzado el viaje de todos. Lo sabemos. Y honramos a Concha y a los muertos de hoy y a los muertos de siempre, porque seguimos vivos y es algo que no podemos dejar de hacer.

Buen viaje, Concha. Un abrazo, querido Óscar.