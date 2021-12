La muñeca tuerta de Palomares

En los años sesenta, con más de veinte años de franquismo –ya suavizado, sin duda–, que un niño pobre tuviera juguetes en Reyes era un acontecimiento. Nosotros éramos una familia muy pobre, pero jamás nos acostamos sin comer y siempre venían los Magos de Oriente a dejarnos algún juguete en el lebrillo del corral lleno de ramón para tener contentos a los camellos. A lo mejor esta malaleche que tengo, según algunos, es porque casi siempre me traían un rifle o unas pistolas con sus cartucheras y todo, una camioneta de esas de machotes del campo o un balón de goma dura. Nunca me trajeron una muñeca, un bordador o un cepillo para el pelo que no tenía, porque siempre estaba pelado al cero, con las orejas al aire algo desabrochadas porque era delgado como un silbido de canutillo. A pesar de esos juguetes tan bélicos nunca he tenido un arma, ni siquiera de caza. Eso sí, me encantan las películas de vaqueros y alguna vez he soñado que entraba en el Banco de España diciendo eso de: “¡Quieto todo el mundo, esto es un atraco y al que se mueva le vuelo la cabeza!”. He de reconocer que un año me sentí atraído por una muñeca que estaba en un vertedero de Palomares y a la que la faltaban un ojo y un brazo. Cada vez que intentaba saltar la alambrada para coger la muñeca, ella misma, la pepona, me decía que me lo pensara dos veces porque me iban a tomar por mariquita en el pueblo, o por maltratador. La muñeca tuerta y manca estuvo meses en el vertedero y nadie la adoptó, porque las niñas no iban al campo, y menos a un vertedero que estaba al lado del cementerio. Una mañana de las que pasé por el basurero la desdichada muñeca se había ahorcado en un olivo, seguramente harta de que la despreciaran tanto niños como niñas. Aquella imagen de la muñeca tuerta nunca se me fue de la cabeza y cincuenta años después, cuando se va acercando la Navidad suelo pensar en ella y en sus churretes. Me gustaría hablar con el ministro Alberto Garzón y decirle que abandone ya esa España en la que vive, la de los complejos, la de los niños que no comen dulces para ser delgados y niñas que sueñan con una camioneta de machotes y que se aguantan las ganas. El sexismo, cuya palabra surgió por primera vez más o menos cuando lo de la muñeca tuerta y manca, en 1965, es según los antiguos progres una nueva ideología contra las mujeres, un tipo de machismo, de violencia de género. Garzón no ha descubierto nada que no supiéramos ya, pero ha organizado una huelga de juguetes en la que me pareció ver a la muñeca tuerta de Palomares, con la que me hubiera casado por la Iglesia.