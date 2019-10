La noche en ‘Blanco sobre Blanco’ de Fernando Alda en Arquemí

La galería de arte y estudio de arquitectura Arquemí, ha aunado desde que la fundara su director, el también arquitecto GUILLERMO CARRILLO, esas múltiples funciones que tiene la arquitectura, sobre todo la contemporánea: la que parte del proyecto, la de la edificación, la de incluirla -y para seguir la nomenclatura tradicional- en una de las nobles artes, y la de divulgación de unos espacios que de no ser por este tipo de acontecimientos, más los devenidos de conferencias y publicaciones en libros y revistas no necesariamente especializados (pero sobre todo en ellos) no conoceríamos, o al menos no tan en profundidad, o no tan de cerca, teniendo en cuenta que no siempre se tiene la suerte de contar con la presencia y las explicaciones de su autora o autor ante sus obras, como es el caso de esta preciosa Noche en Blanco que compartimos allí.

A estas facetas relacionadas con la arquitectura y teniendo como referente las obras de los grandes maestros que han ejercido o ejercen en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla (ETSAS a partir de ahora), así como la de grandes maestros de otras latitudes, ha ido sumando esas otras facetas artísticas y artesanales que pueden relacionarse con ella en cuanto manifestaciones plásticas per se, o porque forman parte de esa sintética, elegante y concreta arquitectura que tanto le fascina a GUILLERMO y a quien esto firma. Es por esto por lo que no sorprende encontrarnos en ese espacio que él ha rehabilitado con tanta delicadeza y mimo, con la “grande belleza” de un fotógrafo tan minimalista/esencialista como es FERNANDO ALDA.

Antes de comentar las excepcionales imágenes de FERNANDO, me agradará decir que desde sus comienzos, ha sido frecuente ver en su sede de la calle Orfila, 10, muestras de dibujo artístico, pintura, cualquier tipo de diseño (mobiliario, cerámica, collage), o cualquier tipo de ornamentación. Y por supuesto que de fotografía, bien la que recoge la obra de los propios autores-arquitectos (hechas por ellos o renombrados fotógrafos), o como ocurre en la actual, en la que FERNANDO ALDA, ha ido captando edificios y elementos singulares que su percepción de los espacios, de la luz, de la arquitectura,...ha seleccionado. Arquitectura fotografiada o fotografía arquitecturizada, fundidas en una unidad ante la inmensidad del paisaje o ante la inmediatez de los detalles destacados.

La Noche en Blanco del pasado viernes 4, reunió a un numerosísimo grupo de asistentes entre quienes se encontraban el primer Director del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla y ex Director General de Arquitectura y Vivienda de la Junta de Andalucía VÍCTOR PÉREZ ESCOLANO, gran parte de la Junta Directiva actual del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), entre quienes se encontraba la Decana, CRISTINA MURILLO, el Vocal de Cultura CURRO GUTIÉRREZ OLIVEROS, JUANMA GARCÍA NIETO, JAVIER ARROYO, JUANJO LÓPEZ DE LA CRUZ, JAVIER LÓPEZ RIVERA (subdirector de la ETSAS), JOSÉ CARLOS BABIANO (secretario del CACOA), la recién premiada por la restauración de la Fuente del León del Alcázar, LOLA ROBADOR, los arquitectos IGNACIO RUBIÑO, PURA GARCÍA MÁRQUEZ, JAVIER QUERALTÓ y GEMA RUEDA (arquitecta y escenógrafa), y un largo etc. a los que pido disculpas por no citarlos, así como numerosos pintores, amigos del fotógrafo, aficionados y amantes de estas obras en gran formato, que son las que presenta FERNANDO ALDA ahora.