La nueva normalidad tiene muy mala pinta

El Gobierno de Indonesia se está planteando encerrar en casas abandonadas sobre las que pesa la sospecha de encantamiento alos que no respeten el confinamiento. Te trincan dando un paseíto y te pasas 14 días con unos nuevos amiguitos de carne y hueso (más arrestados) y otro grupo de amistades desconocidas que se manifiestan o no dependiendo de su estado de ánimo o de lo que sea porque eso no se sabe todavía.

Para ello el Gobierno de Indonesia ha pedido a los distintos ayuntamientos listados con la dirección de las casas candidatas.

Parece una tontería, pero para alguien que se cree estas cosas, pasar una noche tras otra esperando que un fantasma aparezca en mitad del salón, no debe ser plato de buen gusto.

En España somos más de sanciones y de meter a los malos entre rejas. Pero en España vamos a ser más de temer a lo desconocido en unas semanas. Porque ¿ustedes han pensado en qué es eso de la nueva normalidad? ¿Alguien cree que se tratará de salir a la calle y no hablar cerca de los colegas? ¿De verdad alguien piensa que lo que nos están ofreciendo es una cosa que se zanja con dos metros de distancia y una mascarilla?

La nueva normalidad va a ser, entre otras cosas, un montón de cámaras térmicas y de las que no son térmicas, un control absoluto de los movimientos y de nuestros gustos a través de los móviles, un control policial extremo excusado en una posible nueva llegada de la Covid-19... La nueva normalidad va a ser el Gran Hermano de Orwell, ese personaje que aparece en su novela «1984». Todo lo controla, es omnipresente, es una losa para la libertad de las personas. Si no han leído la novela no tarden en hacerlo.

Pero da igual porque los españoles hemos decidido que con la paguita del Gobierno y estando tranquilitos en casa, ya está bien. Si nos miran y nos graban o saben dónde estamos, da igual porque no tenemos nada que ocultar. Claro, claro. Pero lo que hay que pensar es que sabrán qué queremos, qué votamos, que pensamos, qué todo; y seremos fácilmente manipulables.

Y nada, aquí estamos viéndolas venir. Tan ricamente.