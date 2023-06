La ola del progresismo reaccionario

No sé cómo gobernarán PP y Vox, tal vez hayan aprendido que el mundo debe ser administrado de otra forma y que la gente desea sobre todo tranquilidad, espiritualidad y reconciliación. Lo que sí sé es que lo que se me presenta como progresista no es más que un sofisma de pan para hoy y hambre para mañana que puede llevar a mi país al desastre económico y a perder más imagen internacional de la que ya ha perdido. Como nunca he sido ideológicamente de derechas porque no me convence la vida que pivota sobre la Bolsa, el dinero, la especulación, las fanfarronadas, el conformismo y el consumo que devora al planeta; como no me convencen esas personas que se han montado un discurso teocrático para conservar sus privilegios y su razón de ser, no la voy a votar ni la votaré nunca porque personas así representan la eterna niñez del humano.

Tampoco puedo votar a una supuesta progresía que exhibe imaginarios en una sociedad donde ni domina ni dominará porque tal progresía vive en el limbo del deseo y está absorbida por la misma derecha a la que dice combatir y por su condición humana, egoísta y siniestra. Me quedaré en tierra de nadie, esperando mi fin como humano y como especie o bien observando si la llamada clase dominante entra en razón y procura conservar lo que ha construido para su bien y, de rebote, el de todos. Pero apoyar a un progresismo reaccionario, no, sin duda. Me ha provocado rechazarlo porque es simplemente una caridad vestida de justicia, me ha impuesto repulsas a factores que nunca rechacé ni rechazo pero a los que ahora veo como a una especie de enemigos. Estoy harto de escuchar lo mismo desde los años 70, cuando yo era militante comunista en la clandestinidad y Transición. Eso se acabó, ahora deseo atender más a menudo a “los ricos” y seguir estudiando lo que ha pasado aquí, “cómo han llegado a ser las cosas como son”, que diría el antropólogo Franz Boas.

En esa línea, sugiero a los que se llaman izquierda que le digan al pueblo español: os vamos a quitar todos los donativos de caridad que os estamos dando para que viváis sin trabajar o bien os sintáis más hastiados y, sin embargo, me votéis, y en su lugar os buscáis un trabajo que os den los ricos, menos ricos y autónomos a los que hemos disminuido o liquidado los impuestos y con el dinero de la UE -si es que aparece todo- más la bajada de sueldo y prebendas de nosotros los diputados progresistas, más los dineros que nos gastamos en Igualdad que no sirve para nada porque están recogidos los delitos en el código penal, al margen de que la Igualdad es una quimera acientífica; más los estímulos a las empresas exportadoras e importadoras, más el dinero que les quitamos a chiringuitos feministas y de memoria histórica y a ONGs de todo tipo; más los beneficios de una política fiscal y de confianza con el fin de que España no sea el país menos fiable de la UE para invertir; más toda una estructura de empresas públicas que vamos a crear en lugar de dar limosnas porque no somos curas, somos progresistas; más una cultura del esfuerzo para que las becas y los trabajos se los lleven los y las que tienen méritos y no por fuerza los «vulnerables» o las entrepiernas, que pueden resultar mediocres o listillos y dejemos a los valiosos de lado por ser ricos o no tan pobres, vulnerando así el principio del individuo que se esfuerza y no es un mediocre listo; más lo que nos ahorramos en atención a los inmigrantes que no se lo merecen y no tienen que ser buenos por naturaleza; con todo eso y menos culturas queer o woke y más parques tecnológicos de todo tipo y más sectores industriales derivados de subir hasta el 3 o el 5% los fondos para la investigación... Con todo eso enterramos al sanchismo y esperamos que llegue otra izquierda ajena a la compasión débil y desesperada, que adapte a la realidad ese Evangelio 2030 y no se aleje del desarrollo según cánones del siglo XXI.

Reconocemos que no hemos inventado nada sustancial ni hemos obrado sobre la realidad sino sobre fantasías de zapatillas, batín y almohadas. Las primeras mejoras para los vulnerables las colocó ahí la derecha, no tanto por nuestra presión progresista sino porque leyó a Marx y lo asimiló en su beneficio más que los propios proletarios. Hasta Franco levantó un sector público y creó puestos de trabajo que nosotros no hemos visto ni en nuestros imaginarios místicos. Estamos destrozando desde la base al ciudadano porque las enseñanzas básicas carecen de las horas que se le deberían dedicar a esas asignaturas que forman lo que llamamos con tanta insistencia mente crítica y porque en la universidad la separación ciencias instrumentales-ciencias sociales y humanidades está creando más analfabetismo funcional y un ejército de futuras marionetas manejadas por los que llamamos ricos o por robots. Si la base está viciada e invadida por aluminosis toda la superestructura se puede venir abajo.

Repito: no sé cómo lo harán el PP o Vox, no me fío de ellos, pero sé que los que fueron los míos en realidad representan una ola reaccionaria con vestidos supuestamente de progreso cuando en realidad son un ejército de débiles ortodoxos sin rumbo, unidos contra reloj y a la fuerza, no por la autocrítica -que los destrozaría- sino por lo mismo por lo que todo poder se une: un enemigo creado, corregido y aumentado incluso contra la voluntad de millones de votantes a los que se insulta. Ayer Franco con los masones, hoy los progres con un fascismo que, científicamente, es un fenómeno mucho más serio de como lo están presentando. Su primer enemigo no son los “progresistas” sino la globalización capitalista, los “progresistas” son simples Pepitos Grillos mareados y confundidos, criados por el propio Mercado.