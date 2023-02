La Olona ya no es tan molona

Aunque esté lejos de Vox ideológicamente, confieso que, como soy un alma libre, algunas cosas de este partido me han llegado a interesar como ciudadano y profesional de la opinión política. Todo lo que sea que le toquen los cojones al Gobierno, es algo que me gusta. Al actual o al que esté en cada momento, sea del color político que sea. Me caía bien Macarena Olona, que ahora roza lo patético en contra del partido de Santiago Abascal, después de su estrepitoso fracaso en Andalucía. Anoche hice el gran esfuerzo de ver el programa de Jordi Évole, al que no soporto, porque quería saber cómo anda del tarro la Olona, y, sinceramente, no la veo muy centrada. No es que esté loca de atar, porque la llamen Macaloca, pero algún tornillo se le ha debido de aflojar en la pelota cuando decidió ir a un programa donde le comen las cachas al Gobierno y solo les hacen encerronas a los de la derecha. Una vez más, Évole no parecía anoche un periodista, sino un policía o un juez, y es increíble que una mujer de su preparación aceptara esa envenenada invitación. Como si no conociera al sujeto.

Le puso una serie de vídeos para destrozarla, como uno en el que le decía a la ministra Irene Montero en el Congreso por qué accedió a tan importante cargo. Insinuando, claro, que era ministra por ser la pareja de Pablo Iglesias. Évole trató de que rectificara y Olona suavizó lo que dijo. ¿Es que acaso Montero hubiera llegado a ministra de no ser porque la enchufó Iglesias, su pareja? Por un momento pensé que Olona padecía el síndrome de Estocolmo ante el periodista que hacía de poli malo de comisaría de barrio. Era como si le rogara con los ojos que no la pulverizara, que se compadeciera de ella. Macarena Olona cometió fallos en su carrera política, como le pasó a Albert Rivera, y tiene ya menos futuro que un espía sordo. Es comprensible que una guerrillera como es ella no se quiera quedar en casa. Sigue teniendo aspiraciones políticas y salvo que cree su propio partido, algo para lo que no crédito político, le costaría encajar en algún partido actual que no sea Vox. Se puede evolucionar políticamente, rectificar actitudes y hasta dar un bandazo, pero no en tan poco tiempo y tras un patinazo electoral. Esta Olona ya no es tan molona.