La orfandad del fracaso

Da miedo poner la televisión, encender el ordenador o llamar a un amigo. Todo es violencia, malas noticias, desgracias de unos y de otros y catástrofes de seres humanos en todo el mundo. Alguien tendrá que asumir errores y, por tanto, fracasos, ¿no? Lo de Afganistán es un fracaso estrepitoso de Estados Unidos, pero a Biden solo le preocupa que su popularidad haya caído a su nivel más bajo en su propio país, pero también fuera. Para Europa, como los talibanes han ganado la guerra, “habrá que hablar con ellos”, según Borrell. Claro, se organiza una comilona dominguera en Kabul y una vez que estén hartos les pedimos que se olviden de la ley islámica y que traten a las mujeres como en Europa. Los talibanes ya han dicho que “los países occidentales” tenemos “la obligación moral” de ayudar a reconstruir Afganistán para que el país comience “un nuevo capítulo”. Hay una tranquilizadora calma en Kabul esta mañana, según las crónicas, pero que levante la mano quien no esté jiñado hasta las trancas, después de ver a personas agarrándose a las patas del pájaro de hierro para salir del país más peligroso del planeta. Dicen los talibanes que todo el ciudadano civil que quiera salir del país lo puede hacer sin problema, pero no será así cuando personas se agarran al tren de aterrizaje de un avión sabiendo que caerán en pleno vuelo o que morirán congelados o ahogados. La propaganda talibán no debe confundirnos, porque cuando el foco informativo esté en otra parte, que será pronto, los afganos se quedarán solos con las bestias, sobre todo las afganas, que aunque algunas hayan salido a protestar de una manera valiente, solo cuatro o cinco, saben que están solas y vendidas. ¿Quién o quiénes van a asumir este fracaso? Algo hemos tenido que ver los españoles en el desastre, en crear un ejército que ahora se ha rajado nada más ver venir a los talibanes, que se han hecho con el país en dos semanas. Menos mal que el presidente Sánchez se ha puesto a los mandos en bañador, desde su retiro vacacional, sin armar mucho ruido mediático para que no nos preocupemos demasiado. Preocupado es poco.