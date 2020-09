La pandemia en España está absolutamente descontrolada

Durante las últimas semanas, he intentado advertir de algo que ya es una evidencia: el desastre sanitario está en marcha y el colapso que llega va a ser monumental.

Parece no preocupar a nadie, parece que hemos perdido el respeto a lo que sucede. Y creo que una de las cosas que se está haciendo mal es entregar la información (si es que se entrega) como si fuera la lista de la compra. Tantos contagiados, tantos en UCI y tantos muertos. Hasta mañana. Cuando lo cierto es que el ser humano (al menos lo que queda de él, es decir, nosotros) necesita tener herramientas a mano para entender.

Si yo les digo que en Andalucía hay 932 personas hospitalizadas a causa de la Covid-19, a usted le puede parecer una cifra alta aunque, al tratarse de Andalucía entera tampoco es para tanto. Es una lectura más y tiene su lógica. Pero si yo les digo que el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla cuenta con 880 camas, la percepción puede cambiar. Es decir, los enfermos de Covid-19 en Andalucía llenarían un hospital entero y faltarían alrededor de cincuenta camas para atender a todos.

Tenemos un problema sanitario. Y a estas alturas todavía algunos no lo entienden. Si el sistema sanitario español salta por los aires (en La Rioja ya están al 90 por ciento de ocupación en camas UCI) el problema es que la gente no podrá ingresar para recibir los cuidados necesarios y, así, los muertos se multiplicarán. Lo que ya pasó hace unos meses, vaya.

Y tenemos un problema con nuestros políticos. ¿Han contratado los rastreadores necesarios y en el momento adecuado? No. ¿Se ha reforzado el servicio de atención primaria? No. ¿Se ha contratado al personal sanitario suficiente para cubrir las necesidades en todo momento? No. Son unos incapaces, tienen la mirada fija en las próximas elecciones y les da lo mismo ocho que ochenta. La talla política y, muchas más veces de lo deseado, la talla intelectual de nuestros políticos, son cochambrosas. Vamos de mal en peor y esto terminará mal.

Ayer fueron 239 muertes por Covid-19 en España. 11.193 nuevos casos detectados. Los rastreadores ya no saben cómo rastrear porque la transmisión comunitaria está a pleno rendimiento. Nos enteramos de que la presidenta de la Comunidad de Madrid se entera de unos posibles confinamientos por Whatsapp (es una muestra de lo que tenemos). Y a mí me dicen que soy un asusta viejas. Pues nada. Todo en orden. A disfrutar de lo votado.