La pandemia en internet o cómo quedarse sin recuerdos propios

Creo que fue la Primera Guerra del Golfo la que se emitió, casi en directo, por televisión. Nunca antes había sucedido. Estalló la guerra y vimos los primeros misiles en el aire y los primeros impactos poco después. Era cerca de medianoche. No recuerdo bien si antes o después, pero cerca. Y escuché la voz de Jesús Hermida. ‘Ha estallado la guerra’. Mi hermano Antonio dormía aunque se despertó de inmediato. Se incorporó y dijo algo que a mí (todavía joven y prejuicioso) me pareció una frase rebuscada y cursi: ‘Ha ganado el sinsentido’. Ahora entiendo que el temor de mi hermano, su miedo atroz a un mundo en llamas, le hizo buscar unas palabras solemnes para un momento histórico.

Hablo de memoria y no voy a constatar esto que digo en internet. Prefiero indagar en la memoria y descubrir lo que quedó para siempre dentro de ella.

La pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 se está retransmitiendo en directo. Sabemos los contagios que se producen a diario (damos por buenas las cifras que nos ofrecen aun sabiendo que son falsas), nos ponen los pelos de punta los muertos que se entierran casi en soledad, conocemos los impulsos de los políticos porque nos los cuentan en sus mensajes publicados en Twitter. Lo podemos saber todo. ¿Recordaremos algo?

Antes estábamos obligados a utilizar la memoria. Nos sabíamos todos los números de teléfono posibles. Ahora, están en nuestras agendas electrónicas. Antes utilizábamos los sentidos con cuidado, sabiendo que dependía de ello que pudiéramos recordar, o no, eso tan importante que nos estaba sucediendo. Antes intentábamos tener los pies pegados al suelo. Lo que se recuerde de esta pandemia, me temo, será lo que se encuentre en Internet. Nuestros recuerdos tamizados por la red de redes. Una pobreza mayúscula puesto que un hombre sin recuerdos propios no es persona.

Este es el mundo que tenemos. Nos guste o no. Y yo ya me he puesto a buscar unas palabras solemnes.