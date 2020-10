La peligrosa banalización de la violencia callejera

Me gusta muy poco ver a la policía antidisturbios cargando contra manifestantes. Son siempre imágenes duras, correosas, desagradables y dolorosas. Pero me gusta mucho menos ver cómo los violentos se lían a guantazos con la policía. Por las buenas, sin reivindicar nada. Se juntan y montan barricadas, destrozan el mobiliario urbano, queman contenedores y convierten, con todo ello, la ciudad en un infierno.

Hannah Arendt, la extraordinaria pensadora judía, hablaba de lo que ella llamó ‘banalidad del mal’ en su libro «Eichmann en Jerusalén». Se refería a esa forma de hacer las cosas sin pensar en las consecuencias, teniendo solo en cuenta cumplir con las normas y con las órdenes. Eichmann le pareció un burócrata que enviaba a decenas de miles de personas a los campos de exterminio sin creer que eso fuera una brutalidad, un acto imperdonable que supusiera un retroceso para el ser humano. Pues bien, en España se está banalizando la violencia callejera. Los que atacan a la policía no tienen en cuenta ninguna de las consecuencias que eso tiene para la ciudad o para ellos mismos o para el resto de personas. Es como si se hubiera convertido en un juego lo de quedar con los amigos para lanzar vallas a la policía. Se incendia media ciudad como si fuera un juego, para tener vídeos y subirlos a Internet. Los violentos ya no necesitan razones para serlo. Lo son. Punto. Y reciben las órdenes en las redes sociales. Se cumplen si resultan atractivas. Punto. Puros burócratas. Y, como los agentes de policía se tienen que contener, están obligados a medir cada carga y cada golpe con la defensa, pues los violentos se dedican a divertirse y montar belenes con impunidad. No pasa casi nada por ser violento.

¿Recuerdan los disturbios de Barcelona en los que la policía fue atacada y tuvo verdaderos problemas para acabar con los incidentes? ¿Cómo es posible que los manifestantes puedan utilizar la violencia más extrema y la policía se tenga que pensar dos veces qué hacer por si se van a echar encima de ellos los políticos y los medios de comunicación contrarios al sistema?

La protesta está muy bien. Las personas pueden protestar tanto como sea necesario y es saludable. Pero protestar no es aprovechar cualquier excusa para jugar a las guerrillas callejeras. Entre otras cosas porque se pueden producir daños irreparables. Personales y materiales. Y es imprescindible que la policía pueda actuar sin complejos, de forma proporcional y sin brutalidad; pero no se puede consentir que los agentes se estén convirtiendo en la diana de cien o doscientos energúmenos en cada ciudad que solo destrozan sin motivo con cualquier excusa.